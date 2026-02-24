Оценена вероятность перехода Коутиньо в ЦСКА

Источник оценил вероятность трансфера Филиппе Коутиньо в ЦСКА.
«ЦСКА действительно рассматривает вариант с подписанием бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо.
Более того, представители «армейцев» уже пообщались с бывшим футболистом «Барселоны» и «Ливерпуля». Однако вероятность переезда в Москву 33-летнего футболиста не особо высока», – написал телеграм-канал «Мутко против».
- 33-летний полузащитник 22 февраля расторг контракт с «Васко да Гама».
- В этом году он провел за бразильский клуб 7 матчей, забил 3 гола, сделал 1 ассист.
- В сборной Бразилии Филиппе Коутиньо провел 68 матчей, забил 21 гол, сделал 11 ассистов. В ее составе он завоевал Кубок Америки-2019, играл на ЧМ-2018.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»