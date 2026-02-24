Оценена вероятность перехода Коутиньо в ЦСКА

Источник оценил вероятность трансфера Филиппе Коутиньо в ЦСКА.

«ЦСКА действительно рассматривает вариант с подписанием бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо.

Более того, представители «армейцев» уже пообщались с бывшим футболистом «Барселоны» и «Ливерпуля». Однако вероятность переезда в Москву 33-летнего футболиста не особо высока», – написал телеграм-канал «Мутко против».