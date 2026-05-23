Ожидания Мостового от суперфинала «Спартак» – «Краснодар»

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о предстоящем суперфинале FONBET Кубка России «Спартак» – «Краснодар».

«Я уже говорил, что если «Краснодар» оступится в чемпионате, а он оступился, то будет два варианта. Или они будут намного злее из‑за того, что упустили чемпионство, или это, наоборот, их подавит. Вот и посмотрим на поле.

Если не будет Барко, то это станет большой потерей, огромной. Такого футболиста трудно заменить, это ключевая фигура «Спартака», – сказал Мостовой.