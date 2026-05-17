Игрок «Спартака» признан лучшим латералем сезона Кубка России

Организаторы FONBET Кубка России провели голосование на лучшего правого защитника сезона. Им оказался латераль «Спартака» Даниил Денисов.

23-летний россиянин набрал 39 процентов голосов. Второе место занял Милан Гайич (29 процентов) из ЦСКА. Третьим стал Валентин Пальцев (11 процентов) из «Краснодара».