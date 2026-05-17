Игрок «Спартака» признан лучшим латералем сезона Кубка России

Организаторы FONBET Кубка России провели голосование на лучшего правого защитника сезона. Им оказался латераль «Спартака» Даниил Денисов.
23-летний россиянин набрал 39 процентов голосов. Второе место занял Милан Гайич (29 процентов) из ЦСКА. Третьим стал Валентин Пальцев (11 процентов) из «Краснодара».
- В этом сезоне на счету Денисова 12 матчей в Кубке страны, он отметился одной результативной передачей.
- «Спартак» в суперфинале сыграет с «Краснодаром» 24 мая в «Лужниках».
- Москвичи не брали Кубок с 2022 года.
