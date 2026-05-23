Стало известно о внутреннем конфликте в ЦСКА

Сегодня, 09:43
16

В ЦСКА наметился внутренний конфликт на фоне выбора нового тренера.

  • Дмитрий Игдисамов возглавил ЦСКА в статусе исполняющего обязанности 4 мая.
  • Под его руководством команда провела три матча во всех турнирах: красно-синие одержали две победы и потерпели одно поражение.
  • ЦСКА не брал РПЛ с 2016 года.

«Игдисамов – чистая креатура Бабаева. Шевелeв выступает против его назначения и пытался этому сопротивляться, но после проваленной селекционной работы его позиции заметно ослабли, поэтому серьeзно повлиять на решение он уже не может.

Немец Шварц был основным кандидатом – фактически номером один в списке. Его активно поддерживал Орешкин, однако клуб не был готов потянуть запрашиваемую зарплату.

К слову, Шевелeв также был против трансфера Баринова. Переговоры по сделке вeл директор по коммуникациям (!), заручившись поддержкой главного инвестора.

Вообще, влияние на трансферные процессы сейчас куда сильнее у Бабаева и Брейдо, чем у Шевелeва – и такая ситуация сохраняется уже около полугода.

Шевелeв хотел убрать Челестини ещe зимой, но реализовать это не удалось. Более того, они практически не общались, вся коммуникация главного тренера и спортивного блока велась через Дмитрия Андреева», – написал источник.

Кисляк рассказал, что попросил бы у золотой рыбки 7
ЦСКА определился с главным тренером 23
«Я вам сейчас открыл маленькую тайну»: Орлов высказался о возможном возвращении Кругового в «Зенит» 6
Источник: телеграм-канал «ЦВБП-медиа»
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (16)
Semenycch
1779518786
Пауки в банке?
shahor
1779519770
По хорошему из клуба надо удалять как Шевелёва,так и Бабаева.Последний конкретно поисписался.Игдисамов-путь к стабильному 5-6 месту.Никакого нормального усиления он,естественно,требовать не будет.Если никаких более менее серьёзных задач руководство ЦСКА не ставит и остановилось на бюджетном варианте,то данная кандидатура вполне очень даже ничего.Пока всё очень печально...
DMитрий
1779520146
Пауки в банке?
Интерес
1779520912
Слишком много должностей и присосавшихся к ним "руководителей".То же касается, всюду, моде на мерзкое количество "профильных тренеров", типа "по стандартам","выходам на поле",входу в раздевалку" и "зашнуровывания бутс".
biber.ru
1779521275
Это не о футболе, это о деньгах.
Красногвардейчик
1779522699
Шевелёва нужно гнать было уже давно
...уефан
1779524149
...лошадиный водевиль, какой-то. Почти, как и у всех...
Cleaner
1779524364
Результат налицо...(((
FFR
1779525119
Роман Бабаев умный, опытный человек, не допустит разлада.
boris63
1779528879
Гнать нафиг этих Шевелёвых и Орешкиных ссаными тряпками, пока от команды ещё хоть что то осталось. Гинер в печали.
