Стало известно о внутреннем конфликте в ЦСКА

В ЦСКА наметился внутренний конфликт на фоне выбора нового тренера.

Дмитрий Игдисамов возглавил ЦСКА в статусе исполняющего обязанности 4 мая.

Под его руководством команда провела три матча во всех турнирах: красно-синие одержали две победы и потерпели одно поражение.

ЦСКА не брал РПЛ с 2016 года.

«Игдисамов – чистая креатура Бабаева. Шевелeв выступает против его назначения и пытался этому сопротивляться, но после проваленной селекционной работы его позиции заметно ослабли, поэтому серьeзно повлиять на решение он уже не может.

Немец Шварц был основным кандидатом – фактически номером один в списке. Его активно поддерживал Орешкин, однако клуб не был готов потянуть запрашиваемую зарплату.

К слову, Шевелeв также был против трансфера Баринова. Переговоры по сделке вeл директор по коммуникациям (!), заручившись поддержкой главного инвестора.

Вообще, влияние на трансферные процессы сейчас куда сильнее у Бабаева и Брейдо, чем у Шевелeва – и такая ситуация сохраняется уже около полугода.

Шевелeв хотел убрать Челестини ещe зимой, но реализовать это не удалось. Более того, они практически не общались, вся коммуникация главного тренера и спортивного блока велась через Дмитрия Андреева», – написал источник.