На Кокорине поставили крест: «Отыграл свое, даже во Вторую лигу не подойдет»

Владимир Пономарев, бывший защитник ЦСКА и сборной СССР, посоветовал нападающему Александру Кокорину завершить футбольную карьеру.

35-летний форвард покидает кипрский «Арис», за который выступал с 2023 года. Пономарев убежден, что Кокорину не стоит возвращаться в российский чемпионат – его лучшие годы остались позади.

«А сколько ему лет? Тридцать пять. Да нет, конечно. Надо ему спокойно заканчивать. Все. Даже во вторую лигу уже не подойдет. Зачем? Зачем мучить человека? Все уже, отыграл свое, все заработал, что можно. Так что здесь я бы советовал просто ему заканчивать», – сказал Пономарев.