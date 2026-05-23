  • На Кокорине поставили крест: «Отыграл свое, даже во Вторую лигу не подойдет»

На Кокорине поставили крест: «Отыграл свое, даже во Вторую лигу не подойдет»

Сегодня, 10:28
10

Владимир Пономарев, бывший защитник ЦСКА и сборной СССР, посоветовал нападающему Александру Кокорину завершить футбольную карьеру.

35-летний форвард покидает кипрский «Арис», за который выступал с 2023 года. Пономарев убежден, что Кокорину не стоит возвращаться в российский чемпионат – его лучшие годы остались позади.

«А сколько ему лет? Тридцать пять. Да нет, конечно. Надо ему спокойно заканчивать. Все. Даже во вторую лигу уже не подойдет. Зачем? Зачем мучить человека? Все уже, отыграл свое, все заработал, что можно. Так что здесь я бы советовал просто ему заканчивать», – сказал Пономарев.

  • Александр Кокорин известен по выступлениям за московское «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».
  • Форвард также играл за итальянскую «Фиорентину», а летом 2023 года перешел в «Арис».
  • У игрока закончился контракт с киприотами.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Кипр. Первый Дивизион Арис Кокорин Александр Пономарев Владимир
Комментарии (10)
SLADE2019
1779524751
С уровнем нашей второй лиги, ПФЛ то бишь, и ты, дед можешь подойти.
FFR
1779524868
Дед никак не угомонится, откуда столько злости? А Коко ещё год, два может бегать , думаю не хуже чем остальные российские футболисты.
Интерес
1779525005
Я уже по стилю короткой цитаты в заголовке понимаю,что это -Пономарёв!
Сергей 101
1779525072
в метатели табуреток пусть валит
ewgadzaew
1779525978
WadSon
1779526107
Дед, ты своими советами и нравоучениями зае.бал. Может люди и без тебя разберутся, до скольки и где кому играть ? Передайте ему мои слова кто нибудь
Петр ПСВ
1779530515
Пусть в позорное болото питерское идет, там таких клоунов полно.
k611
1779543439
Ну на счёт Второй лиги он явно погорячился. Там Кокорин без напряга был бы полезен.
