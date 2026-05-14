В сервисе, продающем билеты на суперфинал Кубка России, отреагировали на поломку сайта фанатами «Спартака»

В «Яндекс.Афише» прокомментировали поломку сайта после начала продажи билетов на суперфинал FONBET Кубка России «Спартак» – «Краснодар».

«Система столкнулась с пиковой нагрузкой – количество запросов в секунду значительно превышает обычные показатели. Ожидаемое время восстановления работы сайта – в течение нескольких часов.

После этого билеты снова станут доступны для покупки», – сообщила пресс-служба «Яндекс.Афиши».