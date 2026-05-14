В сервисе, продающем билеты на суперфинал Кубка России, отреагировали на поломку сайта фанатами «Спартака»

В «Яндекс.Афише» прокомментировали поломку сайта после начала продажи билетов на суперфинал FONBET Кубка России «Спартак» – «Краснодар».
«Система столкнулась с пиковой нагрузкой – количество запросов в секунду значительно превышает обычные показатели. Ожидаемое время восстановления работы сайта – в течение нескольких часов.
После этого билеты снова станут доступны для покупки», – сообщила пресс-служба «Яндекс.Афиши».
- Кубковый суперфинал состоится 24 мая в «Лужниках». Стадион принимает главный кубковый матч с 2022 года.
- «Спартак» не брал кубковый трофей с 2022 года. Тогда в финале красно-белые под руководством Паоло Ваноли победили «Динамо» со счетом 2:1.
- «Краснодар» дважды играл в финале Кубка, но оба раза уступил в серии пенальти – «Ростову» в 2014 году и ЦСКА в 2023 году.
Источник: Metaratings