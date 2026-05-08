Тюкавин прокомментировал поражение «Динамо» от «Краснодара»

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин дал комментарий после кубкового матча с «Краснодаром».

Команды провели ответный финальный матч Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26. «Краснодар» победил в серии пенальти после двух нулевых ничьих.

11 мая «Динамо» примет «Краснодар» в рамках 29‑го тура РПЛ.

– Конечно, обидно проигрывать. Могли выйти в финал. К сожалению, пенальти – это лотерея.

– Будет ли следующий матч с «Краснодаром» принципиальным?

– На данном этапе это будет самый принципиальный матч для нас.