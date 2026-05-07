Бубнов посоветовал «Зениту» использовать запрещенный прием, чтобы стать чемпионом

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что «Зенит» должен финансово простимулировать «Динамо» перед двумя матчами с «Краснодаром».

Сегодня команды разыграют вторую путевку в суперфинал FONBET Кубка России.

11 мая «Динамо» примет «Краснодар» в 29-м туре РПЛ.

Южанам нельзя терять очки, чтобы не упустить лидерство в чемпионате. «Зенит» отстает всего на 1 балл.

– На мой взгляд, сейчас это не запрещено, «Зенит» должен «Динамо» простимулировать и на Кубок, и в чемпионате.

– Как это не запрещено?! Запрещено!

– Нет.

– Как?

– Нет, нет, это никогда не было запрещено.

– Чтобы «Зенит» заплатил «Динамо» за то, чтобы «Динамо» отобрало очки у «Краснодара»...

– Не заплатил. А простимулировал.

– Как это?

– Ну, вот так. Сказать, что, если победите, мы с вами разберeмся.

– Запрещено это!

– Не запрещено! Это известный факт. Единственное, что я знаю, это что нужно заплатить налоги с этих денег.