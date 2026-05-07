Бубнов посоветовал «Зениту» использовать запрещенный прием, чтобы стать чемпионом

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что «Зенит» должен финансово простимулировать «Динамо» перед двумя матчами с «Краснодаром».
- Сегодня команды разыграют вторую путевку в суперфинал FONBET Кубка России.
- 11 мая «Динамо» примет «Краснодар» в 29-м туре РПЛ.
- Южанам нельзя терять очки, чтобы не упустить лидерство в чемпионате. «Зенит» отстает всего на 1 балл.
– На мой взгляд, сейчас это не запрещено, «Зенит» должен «Динамо» простимулировать и на Кубок, и в чемпионате.
– Как это не запрещено?! Запрещено!
– Нет.
– Как?
– Нет, нет, это никогда не было запрещено.
– Чтобы «Зенит» заплатил «Динамо» за то, чтобы «Динамо» отобрало очки у «Краснодара»...
– Не заплатил. А простимулировал.
– Как это?
– Ну, вот так. Сказать, что, если победите, мы с вами разберeмся.
– Запрещено это!
– Не запрещено! Это известный факт. Единственное, что я знаю, это что нужно заплатить налоги с этих денег.
- На самом деле в РПЛ финансовое стимулирование третьей стороной запрещено.
- РФС рассматривает такие действия как нарушение принципов честной игры («fair play») и попытку манипулирования результатами матчей.
- Нарушителю грозят санкции, если его вину удастся доказать.
Источник: «Коммент.Шоу»