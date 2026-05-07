Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бубнов посоветовал «Зениту» использовать запрещенный прием, чтобы стать чемпионом

Бубнов посоветовал «Зениту» использовать запрещенный прием, чтобы стать чемпионом

Вчера, 19:41
27

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что «Зенит» должен финансово простимулировать «Динамо» перед двумя матчами с «Краснодаром».

  • Сегодня команды разыграют вторую путевку в суперфинал FONBET Кубка России.
  • 11 мая «Динамо» примет «Краснодар» в 29-м туре РПЛ.
  • Южанам нельзя терять очки, чтобы не упустить лидерство в чемпионате. «Зенит» отстает всего на 1 балл.

– На мой взгляд, сейчас это не запрещено, «Зенит» должен «Динамо» простимулировать и на Кубок, и в чемпионате.

– Как это не запрещено?! Запрещено!

– Нет.

– Как?

– Нет, нет, это никогда не было запрещено.

– Чтобы «Зенит» заплатил «Динамо» за то, чтобы «Динамо» отобрало очки у «Краснодара»...

– Не заплатил. А простимулировал.

– Как это?

– Ну, вот так. Сказать, что, если победите, мы с вами разберeмся.

– Запрещено это!

– Не запрещено! Это известный факт. Единственное, что я знаю, это что нужно заплатить налоги с этих денег.

  • На самом деле в РПЛ финансовое стимулирование третьей стороной запрещено.
  • РФС рассматривает такие действия как нарушение принципов честной игры («fair play») и попытку манипулирования результатами матчей.
  • Нарушителю грозят санкции, если его вину удастся доказать.

Еще по теме:
Шокирующее заявление Бубнова насчет уровня Песьякова 4
Бубнов отреагировал на слова Ловчева про Барко 10
Реакция Бубнова на выход «Арсенала» в финал Лиги чемпионов 2
Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Динамо Краснодар Зенит Бубнов Александр
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1778172410
Отличный совет даёт Бубнов, Зениту надо прислушаться, так и сделать - может тогда их наконец расформируют !)))...
Ответить
volic
1778172449
Бубен вообще поехал.
Ответить
BRO_football
1778172837
Заплатить-то можно. Другое дело, хватит ли силёнок у Динамо обыграть Краснодар, даже при наличии денежного стимулирования?
Ответить
Интерес
1778173351
А по какой статье,Бубнило, должно пойти это перечисление,чтобы ещё легально налоги заплатить? Весеннее обострение не обошло его.
Ответить
Strig
1778173390
буба .. куплетист... но не одесский
Ответить
Alexander.saf
1778173856
Ой дурак !!!
Ответить
Бумбраш
1778174226
Зинка всегда использует такие приемы,а потом визжит что она шампиен шампиенов
Ответить
NewLife
1778178911
Видно, что бубен уже простимулирован))
Ответить
bset
1778179849
Бубнов: "Ну вот Торпедо же простимулировало и в РПЛ вышло. Зениту также надо сделать"
Ответить
Литейный 4 (returned)
1778218426
Нет уж. Будь что будет. Сами виноваты, проигрывая или играя в ничью с аутсайдерами. Гыгыгы
Ответить
Главные новости
Президент РПЛ выступил с проспартаковским заявлением
11:57
1
«Сочи» предстоит добираться в Санкт-Петербург на поезде или автобусе
11:43
5
«Локомотив» сообщил о предстоящей продаже Батракова
11:31
5
«Краснодару» и «Динамо» придется добираться из Краснодара в Москву наземным транспортом
11:14
9
ФотоОпределен тренер апреля в РПЛ
11:08
4
Мостовой отреагировал на выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
10:42
1
Роналду устроил перепалку с представителями тренерского штаба «Аль-Шабаба»
10:32
Более 40 миллионов человек подписали петицию за уход Мбаппе из «Реала»
09:45
6
Анюков назвал эталон крайнего защитника в РПЛ
09:28
4
Сперцян прокомментировал выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
09:18
3
Все новости
Все новости
Игроки «Динамо» не могут вылететь из Краснодара
10:49
Мостовой отреагировал на выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
10:42
1
Тюкавин прокомментировал поражение «Динамо» от «Краснодара»
10:19
Сперцян прокомментировал выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
09:18
3
Пономарев – о футболисте ЦСКА: «Никакущий, как с ним добывать результат?»
00:59
7
Кордоба высказался о кубковой победе «Краснодара» над «Динамо»
00:39
1
Мусаев прокомментировал выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
Вчера, 23:49
1
Гусеву не понравились два вопроса журналистов после поражения «Динамо» от «Краснодара»
Вчера, 23:38
5
ВидеоСкопинцев спас «Динамо» от гола, приняв удар лицом
Вчера, 23:14
1
Кубок России. «Краснодар» победил «Динамо» по пенальти и сыграет в суперфинале со «Спартаком»
Вчера, 22:45
72
Пономарев – о защитниках «Спартака»: «Две телеги несмазанные»
Вчера, 20:42
10
Бубнов посоветовал «Зениту» использовать запрещенный прием, чтобы стать чемпионом
Вчера, 19:41
27
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Динамо»: 7 мая 2026
Вчера, 19:18
3
Пономарев объяснил поражение ЦСКА от «Спартака» в кубковом финале
Вчера, 17:17
5
Экс-судья Федотов разобрал отмену удаления Облякова в дерби «Спартак» – ЦСКА
Вчера, 14:51
9
Мостовой заявил о своей причастности к победе «Спартака» над ЦСКА
Вчера, 12:15
6
Семин прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА
Вчера, 12:09
4
Литвинов высказался об отмене красной карточки Облякова в дерби
Вчера, 10:32
30
Ловчев прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА в дерби
Вчера, 08:30
3
Мнение Рабинера о тяжелой победе «Спартака» над ЦСКА
Вчера, 01:33
5
Заявление «Фратрии» после победы «Спартака» над ЦСКА
Вчера, 01:03
5
Губерниев прокомментировал проход «Спартака» в суперфинал
Вчера, 00:42
4
Впечатления Карпина от победы «Спартака» над ЦСКА
Вчера, 00:37
3
Карседо ответил на вопрос, с кем хочет сыграть в суперфинале Кубка
Вчера, 00:27
8
В «Спартаке» опять недовольны Карасевым
6 мая
19
Фото«Спартак»: «Москва красно-белая – была, есть и будет»
6 мая
5
Выявился виновник вылета ЦСКА от «Спартака»
6 мая
8
Карседо прокомментировал кубковую победу «Спартака» над ЦСКА
6 мая
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 