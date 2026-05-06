«Спартак»: «Москва красно-белая – была, есть и будет»

6 мая, 23:34
5

Пресс-служба «Спартака» опубликовала пост после кубковой победы над ЦСКА (1:0).

«БЫЛА! ЕСТЬ! И БУДЕТ» – так «Спартак» подписал картинку, что Москва – красно-белая.

Единственный гол на десятой минуте забил спартаковский воспитанник Руслан Литвинов. У него получился дальний удар.

  • Теперь москвичи сыграют в суперфинале в «Лужниках» 24 мая. Соперником будет либо «Динамо», либо «Краснодар».
  • «Спартак» дошел до главного матча Кубка впервые с 2022 года. Тогда в финале в «Лужниках» было обыграно «Динамо» (2:1).
  • У ЦСКА шесть матчей без побед подряд. Для врио главного тренера Дмитрия Игдисамова это был первый матч во главе команды.

Источник: телеграм-канал «Спартака»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Gwynbleidd
1778101524
Отскок от хромающего на 2-е ноги ЦСКА!
Ответить
Rad Meat
1778103555
Интересно,что говорили билеты не достать. А в итоге 38000 а не 45000...
Ответить
Good_win_ФКСМ
1778137654
Всех Красно-белых с Победой!!! Боже, Спартак храни,...!
Ответить
