«Спартак»: «Москва красно-белая – была, есть и будет»

Пресс-служба «Спартака» опубликовала пост после кубковой победы над ЦСКА (1:0).
«БЫЛА! ЕСТЬ! И БУДЕТ» – так «Спартак» подписал картинку, что Москва – красно-белая.
Единственный гол на десятой минуте забил спартаковский воспитанник Руслан Литвинов. У него получился дальний удар.
- Теперь москвичи сыграют в суперфинале в «Лужниках» 24 мая. Соперником будет либо «Динамо», либо «Краснодар».
- «Спартак» дошел до главного матча Кубка впервые с 2022 года. Тогда в финале в «Лужниках» было обыграно «Динамо» (2:1).
- У ЦСКА шесть матчей без побед подряд. Для врио главного тренера Дмитрия Игдисамова это был первый матч во главе команды.
Источник: телеграм-канал «Спартака»