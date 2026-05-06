«Спартак»: «Москва красно-белая – была, есть и будет»

Пресс-служба «Спартака» опубликовала пост после кубковой победы над ЦСКА (1:0).

«БЫЛА! ЕСТЬ! И БУДЕТ» – так «Спартак» подписал картинку, что Москва – красно-белая.

Единственный гол на десятой минуте забил спартаковский воспитанник Руслан Литвинов. У него получился дальний удар.