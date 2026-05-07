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Заявление «Фратрии» после победы «Спартака» над ЦСКА

7 мая, 01:03
5

Крупнейшее объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» опубликовало пост после кубковой победы над ЦСКА (1:0).

  • Теперь москвичи сыграют в суперфинале в «Лужниках» 24 мая. Соперником будет либо «Динамо», либо «Краснодар».
  • «Спартак» дошел до главного матча Кубка впервые с 2022 года. Тогда в финале в «Лужниках» было обыграно «Динамо» (2:1).
  • У ЦСКА шесть матчей без побед подряд. Для врио главного тренера Дмитрия Игдисамова это был первый матч во главе команды.

«МЫ СЕГОДНЯ ВЫИГРАЛИ У КОНЕЙ!

«Спартак» победил цска в домашнем матче в присутствии почти 40 000 зрителей и вышел в Суперфинал Кубка России! Единственный мяч забил Руслан Литвинов.

24 мая в «Лужниках» против «Динамо» или «Краснодара». Без фанатов», – написали болельщики.

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Источник: телеграм-канал «Фратрии»
Россия. Кубок Спартак
Комментарии (5)
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алдан2014
1778112654
Славная была охота
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_Sasha_
1778130102
На классе)))
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subbotaspartak
1778130571
Это сама - Ждём Динамо!
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OldenVad
1778135177
Я так понял на второй тайм была установка играть вторым номером, это у спартака всегда не очень получалось. Получилось и хорошо, но мне больше 1й тайм по душе )
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Good_win_ФКСМ
1778137224
ВСЕХ КБ с ПОБЕДОЙ!!!! Боже Спартак храни, дай ему силы, чтоб победил он все клубы страны!...
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