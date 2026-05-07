Заявление «Фратрии» после победы «Спартака» над ЦСКА

Крупнейшее объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» опубликовало пост после кубковой победы над ЦСКА (1:0).

Теперь москвичи сыграют в суперфинале в «Лужниках» 24 мая. Соперником будет либо «Динамо», либо «Краснодар».

«Спартак» дошел до главного матча Кубка впервые с 2022 года. Тогда в финале в «Лужниках» было обыграно «Динамо» (2:1).

У ЦСКА шесть матчей без побед подряд. Для врио главного тренера Дмитрия Игдисамова это был первый матч во главе команды.

«МЫ СЕГОДНЯ ВЫИГРАЛИ У КОНЕЙ!

«Спартак» победил цска в домашнем матче в присутствии почти 40 000 зрителей и вышел в Суперфинал Кубка России! Единственный мяч забил Руслан Литвинов.

24 мая в «Лужниках» против «Динамо» или «Краснодара». Без фанатов», – написали болельщики.