Мостовой заявил о своей причастности к победе «Спартака» над ЦСКА

Бывший спартаковец Александр Мостовой заявил, что причастен к победе «Спартака» над ЦСКА.
«Я вчера посетил матч по приглашению Российского футбольного союза, был задействован в акции «Бессмертный полк», за что спасибо.
Также встретился с Сергеем Некрасовым и Франсисом Кахигао, дал небольшие советы, установки, в очередной раз это сработало. Советы были по всему. Нужно слушать футбольных людей, которые проходили это, которые были футболистами. Общение с Некрасовым и Кахигао было нормальным», – сказал Мостовой.
- «Спартак» победил в финале Пути регионов FONBET Кубка России ЦСКА со счетом 1:0. Единственный гол забил Руслан Литвинов.
- Теперь красно-белые сыграют в суперфинале турнира в «Лужниках» 24 мая. Соперником будет либо «Динамо», либо «Краснодар».
- «Спартак» не брал Кубок с 2022 года.
Источник: ТАСС