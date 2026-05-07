Мостовой заявил о своей причастности к победе «Спартака» над ЦСКА

Бывший спартаковец Александр Мостовой заявил, что причастен к победе «Спартака» над ЦСКА.

«Я вчера посетил матч по приглашению Российского футбольного союза, был задействован в акции «Бессмертный полк», за что спасибо.

Также встретился с Сергеем Некрасовым и Франсисом Кахигао, дал небольшие советы, установки, в очередной раз это сработало. Советы были по всему. Нужно слушать футбольных людей, которые проходили это, которые были футболистами. Общение с Некрасовым и Кахигао было нормальным», – сказал Мостовой.