Суарес оценил сравнение Ямаля с Месси

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес высказался о вингере сборной Испании и «Барселоны» Ламине Ямале и нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси.

– Ламин знает, что все внимание сосредоточено на нем. Хотя есть прекрасные игроки, которые выделяются на чемпионате мира, но за Ламином следят многие. Он это знает и прекрасно берет на себя ответственность.

– Напоминает ли он вам Месси в начале его карьеры?

– Неуместно сравнивать. Это разные игроки. Да, у них есть левая нога, мастерство, но это разные футболисты. Результаты говорят сами за себя. Посмотрите, чего Лео продолжает добиваться в своем возрасте. Будем надеяться, что Ламин достигнет хотя бы того же уровня.

– Ожидали ли вы от Лео Месси такой игры на чемпионате мира?

– Я тренировался с ним некоторое время, и знаю, насколько хорошо он подготовился к чемпионату мира.

Многие предполагали, что он стареет. Но у Лео по-прежнему есть жажда быть лучшим, продолжать соревноваться. Недавний матч [против Австрии] стал еще одним подтверждением его силы духа. Он не реализовал пенальти, но потом продолжил бороться.

Представьте, если бы незабитый пенальти на него повлиял, и вся Аргентина бы развалилась – это было бы признаком слабости команды. Но Лео показал, что может подняться, продолжать бороться – и в итоге он забил два гола.