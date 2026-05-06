Интервью тренера ЦСКА после матча со «Спартаком»

Врио главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался после кубкового матча со «Спартаком» (0:1).
– Как сами себя ощущали сегодня на скамейке? Казалось, что внутри вас все кипит.
– Я бы не сказал, что все кипело. Наоборот, был спокоен. Мне выпала такая честь – дебютировать в дерби. Это не каждому дано. Был спокоен. Что касается работы в перерыве, несколько замен провели, потому удалось отодвинуть игру (от своих ворот).
На самом деле трудностей не было. Понимал, как готовиться. Не могу сказать, что это трудности. Я ждал этого и наслаждаюсь этим временем, не думая о том, сколько мне может быть отведено на посту.
- У ЦСКА шесть матчей без побед подряд. Для врио главного тренера Дмитрия Игдисамова это был первый матч во главе команды.
- ЦСКА ищет нового тренера. Итальянец Стефано Пиоли уже отказался.
- В РПЛ москвичи идут шестыми. Ближайший соперник – «Пари НН» (11 мая).
Источник: «Матч ТВ»