В Петербурге заявили, что «Зенит» вышел бы в финал Лиги чемпионов

Бывший комментатор «Матч ТВ» Федор Погорелов сделал заявление после полуфинала Лиги чемпионов «Арсенал» – «Атлетико» (1:0).

«Арсенал» дома выиграл 1:0 после гостевой ничьей 1:1.

Лондонцы вышли в финал ЛЧ впервые за 20 лет и во второй раз в истории.

Их соперником будет «ПСЖ» или «Бавария».

«Зенит» бы в полуфинале Лиги чемпионов раскатал и такой «Арсенал», и такой «Атлетико». Мяча в два-три. Забили бы Дивеев, Глушенков с закрытыми глазами и Соболев, конечно», – написал петербуржец Погорелов.