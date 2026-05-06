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  • В Петербурге заявили, что «Зенит» вышел бы в финал Лиги чемпионов

В Петербурге заявили, что «Зенит» вышел бы в финал Лиги чемпионов

6 мая, 21:01
24

Бывший комментатор «Матч ТВ» Федор Погорелов сделал заявление после полуфинала Лиги чемпионов «Арсенал» – «Атлетико» (1:0).

  • «Арсенал» дома выиграл 1:0 после гостевой ничьей 1:1.
  • Лондонцы вышли в финал ЛЧ впервые за 20 лет и во второй раз в истории.
  • Их соперником будет «ПСЖ» или «Бавария».

«Зенит» бы в полуфинале Лиги чемпионов раскатал и такой «Арсенал», и такой «Атлетико». Мяча в два-три. Забили бы Дивеев, Глушенков с закрытыми глазами и Соболев, конечно», – написал петербуржец Погорелов.

  • Российские клубы отстранены от еврокубков с 2022 года. Причина – начало СВО.
  • В РФС рассчитывают на снятие бана в 2026 году.

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Источник: телеграм-канал Федора Погорелова
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит
Комментарии (24)
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Bomjipidary
1778093845
Ключевое "БЫ"!!!!! ЗПРФ
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Spammer1
1778094949
зенит оренбург с двумя левыми пенальти победить не может какая им лч?
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Бумбраш
1778095365
Надо там всех на наркотики проверить,финалисты бразилбургские
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Номэд
1778095458
Как сказал бы петушиныйкнязь (он же сильныйпедомоСК), он (погорелов) гов.на чтоли объелся?
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MrSmit
1778096400
Гггг. Рыло сосать.
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nik55
1778096512
перестань нюхать газ
Ответить
rash1959
1778097242
А тут проверить этого чела на "допинг" совсем не помешало бы
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Интерес
1778099626
Пустобрех-погорелец.
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Коста008
1778101964
Разве что на легкой сложности в футбольном симуляторе
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Fibercore
1778102295
Максимум, на что хватило бы нынешнего Зенита в ЛЧ, это не просрать все матчи в общей группе.
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