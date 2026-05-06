Хвича установил рекорд Лиги чемпионов всех времен

В эти минуты проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ».
У гостей на третьей минуте счет открыл французский нападающий Усман Дембеле. Ему ассистировал форвард Хвича Кварацхелия.
Хвича стал первым игроком в истории ЛЧ, которому удалось отметиться голевым действием в семи матчах плей-офф подряд.
- Матч «Бавария» – «ПСЖ» начался в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию.
- Хвича играл в РПЛ за «Рубин» и «Локомотив».
- «ПСЖ» защищает титул Лиги чемпионов.
