Хвича установил рекорд Лиги чемпионов всех времен

6 мая, 22:34
4

В эти минуты проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ».

У гостей на третьей минуте счет открыл французский нападающий Усман Дембеле. Ему ассистировал форвард Хвича Кварацхелия.

Хвича стал первым игроком в истории ЛЧ, которому удалось отметиться голевым действием в семи матчах плей-офф подряд.

Urtíсa
1778097315
Красава
Gwynbleidd
1778101595
РПЛ рулит! 2-а лучших игрока ПСЖ выросли у нас! )))
TomskFan
1778126664
нуу думаю, если и лч возьмут, выбор на золотой мяч будет безусловно очевиден.
