Хвича установил рекорд Лиги чемпионов всех времен

В эти минуты проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ».

У гостей на третьей минуте счет открыл французский нападающий Усман Дембеле. Ему ассистировал форвард Хвича Кварацхелия.

Хвича стал первым игроком в истории ЛЧ, которому удалось отметиться голевым действием в семи матчах плей-офф подряд.