«Фратрия» выступила с заявлением перед дерби «Спартака» с ЦСКА

Крупное объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» обратилось к болельщикам перед матчем с ЦСКА,

«Derby Day. Четыре простых правила на сегодняшний вечер:

1. Быть на стадионе заранее.

2. Быть на трибуне в красном.

3. Слушать заводящих.

4. Шизить за «Спартак» как в последний раз», – сообщила «Фратрия».