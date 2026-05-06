«Фратрия» выступила с заявлением перед дерби «Спартака» с ЦСКА

Крупное объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» обратилось к болельщикам перед матчем с ЦСКА,
«Derby Day. Четыре простых правила на сегодняшний вечер:
1. Быть на стадионе заранее.
2. Быть на трибуне в красном.
3. Слушать заводящих.
4. Шизить за «Спартак» как в последний раз», – сообщила «Фратрия».
- «Спартак» сегодня сыграет с ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
- Встреча начнется в 20:00 мск. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Победитель матча выйдет в Суперфинал турнира, где сыграет с победителем финала Пути РПЛ («Краснодар» – «Динамо»).
Источник: телеграм-канал «Фратрии»