Маркиньос выделил самый важный майский матч для «Спартака»

Нападающий «Спартака» Маркиньос высказался о предстоящем кубковом матче с ЦСКА. Он состоится 6 мая на «Лукойл Арене».
– Предстоящий полуфинал FONBET Кубка России с ЦСКА – самый важный матч сезона?
– Для нас каждая игра имеет значение, но, возможно, да. Его ценность выше, ведь на кону выход в финал. Для такой команды, как «Спартак», крайне важно взять трофей в этом сезоне, и мы сделаем все, чтобы добиться этого.
- Маркиньос перешел в «Спартак» летом 2024 года, подписав контракт на три года.
- В этом сезоне он провел 24 матча в РПЛ, забив 5 голов и сделав 6 результативных передач.
- В РПЛ «Спартак» борется за бронзу.
