Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Маркиньос выделил самый важный майский матч для «Спартака»

Маркиньос выделил самый важный майский матч для «Спартака»

Сегодня, 17:58
2

Нападающий «Спартака» Маркиньос высказался о предстоящем кубковом матче с ЦСКА. Он состоится 6 мая на «Лукойл Арене».

– Предстоящий полуфинал FONBET Кубка России с ЦСКА – самый важный матч сезона?

– Для нас каждая игра имеет значение, но, возможно, да. Его ценность выше, ведь на кону выход в финал. Для такой команды, как «Спартак», крайне важно взять трофей в этом сезоне, и мы сделаем все, чтобы добиться этого.

  • Маркиньос перешел в «Спартак» летом 2024 года, подписав контракт на три года.
  • В этом сезоне он провел 24 матча в РПЛ, забив 5 голов и сделав 6 результативных передач.
  • В РПЛ «Спартак» борется за бронзу.

Источник: Metaratings
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Маркиньос
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zigbert
1777304737
Да тут и вопросов никаких нет. Но матчи чемпионата тоже надо держать в уме.
Ответить
alefreddy
1777306127
хочется верить в сказанное
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 