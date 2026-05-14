РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
  • Болельщики «Спартака» сломали сайт по продаже билетов на суперфинал Кубка России

Болельщики «Спартака» сломали сайт по продаже билетов на суперфинал Кубка России

Вчера, 15:32
40

Сегодня открылась продажа билетов на суперфинал FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром».

Реализацией билетов занимается сервис «Яндекс.Афиша», но из-за наплыва желающих попасть на игру сайт сломался.

«Впервые лет за 20 решил купить билеты на футбол – с семьей хотим сходить на суперфинал Кубка, но система лежит, потому возник вопрос: а в кассах «Лужников» билеты тоже продаются? Или только в интернете?» – написал по ситуации комментатор «Матч ТВ» Александр Аксенов в телеграм-канале.

  • Кубковый суперфинал состоится 24 мая в «Лужниках». Стадион принимает главный кубковый матч с 2022 года.
  • «Спартак» не брал кубковый трофей с 2022 года. Тогда в финале красно-белые под руководством Паоло Ваноли победили «Динамо» со счетом 2:1.
  • «Краснодар» дважды играл в финале Кубка, но оба раза уступил в серии пенальти – «Ростову» в 2014 году и ЦСКА в 2023 году.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Спартак
алдан2014
1778762141
Болельщики Спартака тут причём? Заголовки люди во хмелю пишут?
Ответить
рылы
1778764052
при чём здесь хряки? это перекупы активизировались. из-за этих дезеувов лужники будут заполнены наполовину.
Ответить
NewLife
1778765026
После такой информации вы теперь знаете, что в отключениях интернета (этого никчемного американского изобретения) виноват Спартак)) Спартак велик !!!)
Ответить
СильныйМозг
1778766001
2 самых коррумпированных клуба в финале. Кто больше заплатил, тот и в финале, всё логично.
Ответить
ПалкоВводецъ007
1778766867
Везде успеют насвинячить. Гыгыгы
Ответить
Cleaner
1778767117
Все спартачи хотят вживую увидеть РАЗГРОМ своего клуба КРАСНОДАРОМ! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
Urtíсa
1778768524
Почему Бомба попытки купить билеты называет ломанием сайта ? Гы гы
Ответить
timon2401
1778770165
Опять «Спартак» приплели))) Может, это болельщики Краснодара всем Краснодаром решили в одночасье всю арену скупить!!!
Ответить
FWSPM
1778773672
к вопросу о самом популярном клубе страны
Ответить
Одьяно
1778787098
А на открывашке будет пусто!
Ответить
