Болельщики «Спартака» сломали сайт по продаже билетов на суперфинал Кубка России

Сегодня открылась продажа билетов на суперфинал FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром».
Реализацией билетов занимается сервис «Яндекс.Афиша», но из-за наплыва желающих попасть на игру сайт сломался.
«Впервые лет за 20 решил купить билеты на футбол – с семьей хотим сходить на суперфинал Кубка, но система лежит, потому возник вопрос: а в кассах «Лужников» билеты тоже продаются? Или только в интернете?» – написал по ситуации комментатор «Матч ТВ» Александр Аксенов в телеграм-канале.
- Кубковый суперфинал состоится 24 мая в «Лужниках». Стадион принимает главный кубковый матч с 2022 года.
- «Спартак» не брал кубковый трофей с 2022 года. Тогда в финале красно-белые под руководством Паоло Ваноли победили «Динамо» со счетом 2:1.
- «Краснодар» дважды играл в финале Кубка, но оба раза уступил в серии пенальти – «Ростову» в 2014 году и ЦСКА в 2023 году.
