Смолов получил предложение из РПЛ

Бывший форвард сборной России Федор Смолов сообщил, что его пригласила «Балтика».
«Высокая вероятность, что да, [я закончил карьеру]. При том что я буквально два дня назад по телефону разговаривал с Андреем Викторовичем Талалаевым, главным тренером «Балтики», позвал его на подкаст, это состоится, он мне подтвердил. И он меня пригласил на следующий сезон рассмотреть возвращение в футбол», – сказал Смолов.
- Смолов поиграл за «Динамо», «Фейеноорд», «Анжи», «Урал», «Краснодар», «Локомотив», «Сельту» и «БроукБойз».
- Выступая за медиаклуб, форвард забил 2 гола и сделал 1 ассист в 3 матчах Кубка России-2025/26.
- В РПЛ он не играет с мая 2025 года, когда покинул «Краснодар».
