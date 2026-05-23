Смолов получил предложение из РПЛ

Бывший форвард сборной России Федор Смолов сообщил, что его пригласила «Балтика».

«Высокая вероятность, что да, [я закончил карьеру]. При том что я буквально два дня назад по телефону разговаривал с Андреем Викторовичем Талалаевым, главным тренером «Балтики», позвал его на подкаст, это состоится, он мне подтвердил. И он меня пригласил на следующий сезон рассмотреть возвращение в футбол», – сказал Смолов.