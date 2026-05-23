Карседо назвали лучшим тренером РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Олег Иванов оценил работу главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо.

«Если отталкиваться исключительно от второй половины сезона, лучшим тренером РПЛ я бы назвал Хуана Карлоса Карседо. С его приходом «Спартак» преобразился. Испанец вернул в опорную зону Литвинова и поверил в Зобнина, который номинально занимает позицию левого защитника, но часто смещается в середину поля. Все это создает правильный хаос в атаке, где сейчас задействовано семь человек.

Плюс явно прибавил Барко. Весенний отрезок он провел гораздо сильнее, чем лето и осень-2025. Больше не падает при первом же контакте с соперником, лучше держит борьбу. Наша футбольная мясорубка его уже не пугает. А главное, теперь может спокойно импровизировать, зная, что за спиной в любой момент готовы подстраховать Зобнин, Умяров и Литвинов.

Но 12 туров – слишком маленький срок, чтобы претендовать на звание лучшего тренера чемпионата», – написал Иванов.