Кордоба: «Нужно было засчитывать оба гола в ворота «Акрона»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба заявил, что арбитр должен был засчитать оба его гола в гостевом матче 28‑го тура РПЛ с «Акроном» (1:0).
– Ты забил два гола, но засчитали только один. Как ты видел эти эпизоды?
– Я думаю, что нужно было засчитывать оба гола. Дальше уже каждый приходит к своему собственному заключению.
– В начале игры ты поторапливал вратаря «Акрона». Видел ли ты затяжку времени?
– Да. Мне нравится играть в футбол. Надоедает, если футбол медленный. Я старался сделать так, чтобы все было быстрее.
- Кордоба забил гол на 72‑й минуте и был признан лучшим игроком встречи.
- Еще один мяч колумбийца на 53‑й минуте был отменен главным арбитром матча Евгением Булановым после видеопросмотра из‑за фола в атаке.
Источник: «Матч ТВ»