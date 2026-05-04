  • Кордоба: «Нужно было засчитывать оба гола в ворота «Акрона»

Кордоба: «Нужно было засчитывать оба гола в ворота «Акрона»

4 мая, 13:18
2

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба заявил, что арбитр должен был засчитать оба его гола в гостевом матче 28‑го тура РПЛ с «Акроном» (1:0).

– Ты забил два гола, но засчитали только один. Как ты видел эти эпизоды?

– Я думаю, что нужно было засчитывать оба гола. Дальше уже каждый приходит к своему собственному заключению.

– В начале игры ты поторапливал вратаря «Акрона». Видел ли ты затяжку времени?

– Да. Мне нравится играть в футбол. Надоедает, если футбол медленный. Я старался сделать так, чтобы все было быстрее.

  • Кордоба забил гол на 72‑й минуте и был признан лучшим игроком встречи.
  • Еще один мяч колумбийца на 53‑й минуте был отменен главным арбитром матча Евгением Булановым после видеопросмотра из‑за фола в атаке.

Источник: «Матч ТВ»
Краснодар Акрон Кордоба Джон Евгений Буланов
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Max-Min-vkontakte
1777895403
Грабеж. Украли чистый гол. Семнадцатый
Ответить
Good_win_ФКСМ
1777971453
против этого был старик мюллер
Ответить
