Кордоба: «Нужно было засчитывать оба гола в ворота «Акрона»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба заявил, что арбитр должен был засчитать оба его гола в гостевом матче 28‑го тура РПЛ с «Акроном» (1:0).

– Ты забил два гола, но засчитали только один. Как ты видел эти эпизоды?

– Я думаю, что нужно было засчитывать оба гола. Дальше уже каждый приходит к своему собственному заключению.

– В начале игры ты поторапливал вратаря «Акрона». Видел ли ты затяжку времени?

– Да. Мне нравится играть в футбол. Надоедает, если футбол медленный. Я старался сделать так, чтобы все было быстрее.