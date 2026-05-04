Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига Европы Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Юрист сказал, грозят ли «Спартаку» технические поражения из-за допинга у Заболотного

Юрист сказал, грозят ли «Спартаку» технические поражения из-за допинга у Заболотного

4 мая, 13:38
23

Председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев высказался о возможности засчитать «Спартаку» поражения в тех матчах, где играл форвард Антон Заболотный.

«Технические поражения команде «Спартак» с учeтом положений Общероссийских антидопинговых правил, Всемирного антидопингового кодекса и футбольных регламентных норм в данной ситуации, думаю, не грозят», – сказал Алексеев.

  • В воскресенье «Спартак» сообщил, что Заболотный был временно отстранен от спортивной деятельности из‑за неблагоприятного результата анализа допинг‑пробы, отобранной в рамках внесоревновательного тестирования, но с 30 апреля временное отстранение было отменено, и Российское антидопинговое агентство разрешило форварду участвовать в тренировках и соревнованиях.
  • В этом сезоне 34‑летний форвард провел 16 матчей, сделал 3 ассиста.

Еще по теме:
Гурцкая: «В Самаре «Спартак» прибили, 100 процентов» 8
Защитник «Спартака» высказался о своем будущем в РПЛ 2
Дзюба рассказал, почему назвал Эмери «тренеришкой» 6
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Заболотный Антон
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1777892067
Хватит придумывать инфоповоды!
Ответить
рылы
1777892418
расформировать, а goodwin_фксм с бумбрашем запереть в бачке на неделю без вазелина, посмотреть, как они приспособятся. хотя им не привыкать. гы-гы!
Ответить
ЯНикПоменял
1777893436
С бромонтановых времен тянется за спартаком этот шлейф.
Ответить
СильныйМозг
1777893680
Надо всех проверить, мазон с а.н.уса взять, мясные ректально долбятся кайфом.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1777893840
Расформировать антинародный, убыточный, судейский позор России. Гыгыгы
Ответить
Mirak92
1777896133
Болото с допингом так убого играет?))))аахах
Ответить
Айболид
1777896946
А кто про тех поражения вообще заикался ? Харе истерить . А вот "гуДалина фыкысымы", проверить следовало бы на наличие зарещёнки у него в крови . Ну с учётом того ,что нарколого пропустят к нему в Кащенко .
Ответить
rash1959
1777897208
столько много букв вместо "думаю, не грозят"
Ответить
Бумбраш
1777898347
Особенно первый результат матча с Балтикой надо аннулировать.а ещё выдать затычки питерской лохине и Галине Рыловне,уж очень и них хлещет...тут никакое гыгы не поможет
Ответить
Главные новости
«Краснодару» и «Динамо» придется добираться из Краснодара в Москву наземным транспортом
11:14
3
ФотоОпределен тренер апреля в РПЛ
11:08
1
Мостовой отреагировал на выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
10:42
Роналду устроил перепалку с представителями тренерского штаба «Аль-Шабаба»
10:32
Более 40 миллионов человек подписали петицию за уход Мбаппе из «Реала»
09:45
6
Анюков назвал эталон крайнего защитника в РПЛ
09:28
4
Сперцян прокомментировал выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
09:18
3
Раскрыто прозвище Арбелоа среди игроков «Реала»
08:37
3
Талалаев сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне
08:24
6
«Зенит» хочет избавиться от Латышонка
08:10
19
Все новости
Все новости
Анюков назвал эталон крайнего защитника в РПЛ
09:28
4
Талалаев сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне
08:24
6
«Зенит» хочет избавиться от Латышонка
08:10
19
Московский клуб рассмотрит назначение Талалаева, но при одном условии
00:47
1
Бубнов оценил вариант с назначением Галактионова в ЦСКА
Вчера, 22:23
2
«Зениту» посоветовали российского тренера на случай ухода Семака
Вчера, 21:59
7
«Спартак» приглашал белого мага: «Потусторонние чудеса существуют»
Вчера, 21:14
10
Бубнов раскрыл оскорбительные слова Мостового про Челестини
Вчера, 20:58
4
Президент РПЛ прояснил ситуацию с лицензированием «Ростова» на следующий сезон
Вчера, 20:01
Семак прокомментировал уход самого титулованного игрока в истории «Зенита»
Вчера, 19:20
1
Губерниев назвал желаемого тренера для ЦСКА
Вчера, 18:37
9
ЦСКА озвучил диагноз травмированного Глебова
Вчера, 17:47
4
Назван лучший игрок РПЛ в апреле
Вчера, 16:50
5
Левникова уличили в двух ошибках в пользу «Спартака» в дерби с ЦСКА
Вчера, 16:29
13
Дзюба – о легионере «Зенита»: «Взяли не бразильца, а индуса нетрезвого»
Вчера, 15:53
6
Итальянский тренер Пиоли заявил, что не отказывал ЦСКА
Вчера, 15:45
1
«Локомотив» хочет вернуть участника Евро-2020
Вчера, 15:31
3
Глебов – об отставке Челестини: «Пережил и пошел тренироваться с другим тренером»
Вчера, 14:34
1
Стал известен срок, на который выбыл Комличенко – он пропустит начало следующего сезона
Вчера, 13:54
1
Скопинцев высказался о мессенджере MAX: «Люди думают, что там за ними следят»
Вчера, 13:47
5
Глебов высказался о возможном переходе в «Интер»
Вчера, 13:19
6
Президент РПЛ назвал дату возвращения России на международную арену
Вчера, 12:56
18
Худяков ответил на предложение «Спартака»
Вчера, 12:30
9
Алаев одним словом описал ситуацию Алдонина, борющегося с раком
Вчера, 11:58
2
ЦСКА определился с новым тренером
Вчера, 11:51
14
Шокирующее заявление Бубнова насчет уровня Песьякова
Вчера, 11:41
6
Губерниев отреагировал на возможное назначение Галактионова в ЦСКА
Вчера, 10:59
3
Кисляк одним словом описал сезон ЦСКА
Вчера, 08:26
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 