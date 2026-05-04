Юрист сказал, грозят ли «Спартаку» технические поражения из-за допинга у Заболотного

Председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев высказался о возможности засчитать «Спартаку» поражения в тех матчах, где играл форвард Антон Заболотный.

«Технические поражения команде «Спартак» с учeтом положений Общероссийских антидопинговых правил, Всемирного антидопингового кодекса и футбольных регламентных норм в данной ситуации, думаю, не грозят», – сказал Алексеев.