Юрист сказал, грозят ли «Спартаку» технические поражения из-за допинга у Заболотного

Председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев высказался о возможности засчитать «Спартаку» поражения в тех матчах, где играл форвард Антон Заболотный.
«Технические поражения команде «Спартак» с учeтом положений Общероссийских антидопинговых правил, Всемирного антидопингового кодекса и футбольных регламентных норм в данной ситуации, думаю, не грозят», – сказал Алексеев.
- В воскресенье «Спартак» сообщил, что Заболотный был временно отстранен от спортивной деятельности из‑за неблагоприятного результата анализа допинг‑пробы, отобранной в рамках внесоревновательного тестирования, но с 30 апреля временное отстранение было отменено, и Российское антидопинговое агентство разрешило форварду участвовать в тренировках и соревнованиях.
- В этом сезоне 34‑летний форвард провел 16 матчей, сделал 3 ассиста.
