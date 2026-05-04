Реакция Кордобы на незасчитанный гол в ворота «Акрона»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба сказал, что не понимает, почему отменили его первый гол в гостевом матче 28‑го тура РПЛ с «Акроном» (1:0).
– Эпизод с первым отменeнным голом. Что там произошло?
– Там была обычная, нормальная борьба в штрафной. Я не понимаю, почему отменили этот гол. Но однозначно, как всегда, будут подобные комментарии.
- Кордоба забил гол на 72‑й минуте и был признан лучшим игроком встречи.
- Еще один мяч колумбийца на 53‑й минуте был отменен главным арбитром матча Евгением Булановым после видеопросмотра из‑за фола в атаке.
