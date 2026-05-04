⚡️ ЦСКА уволил Челестини

4 мая, 10:28
70

ЦСКА уволил Фабио Челестини с поста главного тренера команды.

«Клуб и швейцарский специалист расторгли контракт по соглашению сторон.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игоревич Игдисамов.

Мы благодарим Фабио Челестини за выигранный Суперкубок, яркий футбол и эмоции 2025 года, за веру и развитие воспитанников клуба.

Также вместе с Фабио тренерский штаб покидают Манель Экспосито, Хосе Блеса, Хавьер Нойя, Габриэле Багаттини и Паоло Фаваретто», – говорится в сообщении клуба.

  • 50-летний Челестини возглавлял ЦСКА с 20 июня 2025 года.
  • Команда занимает 6-е место в РПЛ с 45 очками после 28 туров.
  • 6 мая ЦСКА в гостях сыграет со «Спартаком» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Челестини Фабио
Комментарии (70)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Romeo 123
1777879960
Цска идёт по пути спартака , новый тренер каждые пол года
Ответить
Ивантеевец
1777880609
Это нужно было сделать еще в конце марта, когда стало понятно, что зимняя подготовка провалена. ЦСКА физически весной выглядит просто отвратительно. Чемпионат провален, Спартак сейчас выглядит на порядок лучше, так что надежды и на кубок не больно-то большие.
Ответить
jerry093
1777880632
набрали штаб, чтобы меньше чем через полгода слить, браво!! ну теперь держись рпл, ну теперь заиграем, ну теперь все будет по другому. клоуны
Ответить
ScarlettOgusania
1777881014
всех челестинцев уволили, а его жены в списке уволенных нет...))
Ответить
Semenycch
1777881350
Клоун уехал, а цирк остался! Еще один цирк! Один красно-белый, другой красно-синий, но оба - цирки!
Ответить
oyabun
1777881616
В целом для грядущей кубковой встречи, это не есть хорошо для Спартака. В 90% игр с новым тренером команда выигрывает как правило. Игроки очень хотят показать себя новому тренеру, чтобы закрепиться в основе.
Ответить
Cleaner
1777882059
Туда ему и дорога. Самый никакущий тренер РПЛ за все время. И Суперкубок это заслуга Николича, а не Челестини. Макаронник пришел на все готовенькое...(((
Ответить
biber.ru
1777883155
Бобмардир по умолчанию начал предлагать читать сначала популярные комментарии, а не в порядке их поступления. Вот на хрена мне эта приблуда постоянно передёргивать?! И в настройках не меняется, только при прочтении. Верните как было, ослики!
Ответить
Литейный 4 (returned)
1777884006
Встали на скользкий путь свинарни. Гыгыгы
Ответить
За Московский ЦСКА
1777890820
А бабаевэбовское жулье - руководство Клуба, снова белое и пушистое??? Охренеть.
Ответить
