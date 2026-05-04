⚡️ ЦСКА уволил Челестини

ЦСКА уволил Фабио Челестини с поста главного тренера команды.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игоревич Игдисамов.
Мы благодарим Фабио Челестини за выигранный Суперкубок, яркий футбол и эмоции 2025 года, за веру и развитие воспитанников клуба.
Также вместе с Фабио тренерский штаб покидают Манель Экспосито, Хосе Блеса, Хавьер Нойя, Габриэле Багаттини и Паоло Фаваретто», – говорится в сообщении клуба.
- 50-летний Челестини возглавлял ЦСКА с 20 июня 2025 года.
- Команда занимает 6-е место в РПЛ с 45 очками после 28 туров.
- 6 мая ЦСКА в гостях сыграет со «Спартаком» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
