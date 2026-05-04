⚡️ ЦСКА уволил Челестини

ЦСКА уволил Фабио Челестини с поста главного тренера команды.

«Клуб и швейцарский специалист расторгли контракт по соглашению сторон.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игоревич Игдисамов.

Мы благодарим Фабио Челестини за выигранный Суперкубок, яркий футбол и эмоции 2025 года, за веру и развитие воспитанников клуба.

Также вместе с Фабио тренерский штаб покидают Манель Экспосито, Хосе Блеса, Хавьер Нойя, Габриэле Багаттини и Паоло Фаваретто», – говорится в сообщении клуба.