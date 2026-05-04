Защитник «Спартака» высказался о своем будущем в РПЛ

Защитник «Спартака» Никита Чернов, выступающий на правах аренды за «Крылья Советов», высказался о своем будущем в РПЛ.

«Пока разговоров никаких нет о моeм будущем. Хочу максимально хорошо закончить этот сезон. Дальше отдохнуть и будем смотреть, созваниваться с агентом, что-то думать. Хочется приносить пользу команде. Пока не знаю какой, но хочется. Какой-нибудь [улыбается].

Думаю, что история со «Спартаком» завершена. Не то что думаю – я знаю, что да. Все новости читают. Спортивный директор «Спартака» уже всe сказал, что они в целом не заинтересованы.

Хочется по максимуму приносить пользу здесь, в «Крыльях». Если всe хорошо пройдeт, то игра с «Акроном» станет 100-й для меня. Хочется уйти на мажорной ноте или остаться. Не знаю. Там уже будем разговаривать», – сказал Чернов.