Заявление «Спартака» насчет допинга у основного игрока

Пресс-служба «Спартака» опубликовала заявление по поводу допинга у нападающего Антона Заболотного.

«Заболотный был уведомлен о неблагоприятном результате анализа его допинг-пробы, отобранной в рамках внесоревновательного тестирования. Футболист был временно отстранен от деятельности, связанной со спортом, но с 30 апреля временное отстранение было отменено, и РУСАДА разрешило игроку участвовать в тренировках и соревнованиях.

Дальнейший порядок действий со стороны футболиста регламентирован Общероссийскими антидопинговыми правилами», – написали красно-белые.