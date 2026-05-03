Заявление «Спартака» насчет допинга у основного игрока

Пресс-служба «Спартака» опубликовала заявление по поводу допинга у нападающего Антона Заболотного.
«Заболотный был уведомлен о неблагоприятном результате анализа его допинг-пробы, отобранной в рамках внесоревновательного тестирования. Футболист был временно отстранен от деятельности, связанной со спортом, но с 30 апреля временное отстранение было отменено, и РУСАДА разрешило игроку участвовать в тренировках и соревнованиях.
Дальнейший порядок действий со стороны футболиста регламентирован Общероссийскими антидопинговыми правилами», – написали красно-белые.
- Заболотный выступает за «Спартак» с 1 июля 2025 года.
- На счету 34-летнего форварда в этом сезоне 3 ассиста в 16 матчах за клуб.
- Срок соглашения игрока со «Спартаком» истекает в середине 2026 года, но предусматривает опцию продления на сезон.
Источник: телеграм-канал Ильи Никульникова