  • Легионеру «Спартака» пришлось убегать от скинхедов в Москве

Легионеру «Спартака» пришлось убегать от скинхедов в Москве

3 мая, 15:18
6

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов рассказал о трудностях, которые испытывал в Москве его партнер Робсон.

«Робсон у нас выходил из метро и бегал от скинхедов. Тогда, в 1997 году, были скинхеды – а он темненький парень, выходил, смотрел по сторонам и бежал от них по Сокольникам.

Плюс он был очень веселый. Он хватал русский язык. С ним разговариваешь: ты ему напихал что-нибудь, он – тебе в ответ. Он смеялся всегда, никогда не обижался, языком владел», – рассказал Тихонов в интервью-шоу «100% Мяса».

  • Робсон был в «Спартаке» в 1997-2001 годах.
  • Он провел в чемпионате России 102 матча, забил 32 гола.
  • Робсон выучил русский язык.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Тихонов Андрей
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1777811205
Бедолагу даже спартаковские скинхеды не жаловали!
Ответить
СильныйМозг
1777811894
Представляю, как тяжело в 90-ых страдали: номэд, спартач80 и шляпа заполярная, это трио узбеков.)))
Ответить
Айболид
1777811909
Этож спартачи были в оранжевых "бомберах" , они автограф хотели взять ))) А он убежал от них .
Ответить
alefreddy
1777814905
хороший игрок сейчас таких и близко нет в команде
Ответить
Ириус
1777817549
Да что же такое такое творится в этам масквабаде - зулусов гоняют!!!
Ответить
Бумбраш
1777832944
Это не скины были,это дыролидка, Галина Рыловна и лохиня питерская..они хотели черную мамбу черемякнуть,а Робсон от них убегал, потому что воняло от этих потаскух))) вот гыгы так гыгы
Ответить
