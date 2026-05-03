Легионеру «Спартака» пришлось убегать от скинхедов в Москве

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов рассказал о трудностях, которые испытывал в Москве его партнер Робсон.
«Робсон у нас выходил из метро и бегал от скинхедов. Тогда, в 1997 году, были скинхеды – а он темненький парень, выходил, смотрел по сторонам и бежал от них по Сокольникам.
Плюс он был очень веселый. Он хватал русский язык. С ним разговариваешь: ты ему напихал что-нибудь, он – тебе в ответ. Он смеялся всегда, никогда не обижался, языком владел», – рассказал Тихонов в интервью-шоу «100% Мяса».
- Робсон был в «Спартаке» в 1997-2001 годах.
- Он провел в чемпионате России 102 матча, забил 32 гола.
- Робсон выучил русский язык.
Источник: Sport24