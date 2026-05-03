Легионеру «Спартака» пришлось убегать от скинхедов в Москве

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов рассказал о трудностях, которые испытывал в Москве его партнер Робсон.

«Робсон у нас выходил из метро и бегал от скинхедов. Тогда, в 1997 году, были скинхеды – а он темненький парень, выходил, смотрел по сторонам и бежал от них по Сокольникам.

Плюс он был очень веселый. Он хватал русский язык. С ним разговариваешь: ты ему напихал что-нибудь, он – тебе в ответ. Он смеялся всегда, никогда не обижался, языком владел», – рассказал Тихонов в интервью-шоу «100% Мяса».