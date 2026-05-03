Интервью Ахметзянова после матча «Оренбурга» с «Сочи»

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов ответил на вопросы после матча 28-го тура РПЛ против «Сочи» (1:3).

Хет-трик оформил Кирилл Кравцов.

Игроком интересуется «Локомотив», куда футболист, скорее всего, перейдет летом.

«Оренбург» остался в зоне стыков.

– Говорить о том, что Сочи имело преимущество, а мы вышли не готовыми, я не могу. Команда вышла с пониманием турнирной таблицы, мы понимали, что нас ждет. Предыдущие две игры мы выигрывали на характере, и сегодня мы хотели того же самого, никакой недооценки не было.

Во втором тайме, не думаю, что мы выглядели хуже. Мы сегодня выглядели достойно. Так бывает: когда команда забивает три мяча, кажется, что вторая команда выглядит хуже, но я не могу так сказать. Главное – это результат, мы принимаем его.

Хотелось бы поблагодарить наших болельщиков, их было очень хорошо слышно – это приятный момент. Результат – разочарование.

– Впереди два тура: «Крылья Советов» и «Краснодар», прямой конкурент и сверхмотивированный соперник, который бьется за титул. За счет чего планируете побеждать?

– Мы находимся в зоне стыков. Нам хочется – и это наша цель – остаться в Премьер-лиге без стыков, мы приложим все силы для этого. Как это выйдет? Сложно сказать. Я не хочу думать о том, что будет через игру, в заключительном туре. Для нас важен следующий матч, максимально принципиальный и важный!

Сейчас нужно правильно подобрать слова, сказать их команде и сделать так, чтобы выйти на следующую игру максимально готовыми. Я говорил на флеш-интервью, и Кравцов это слышал. Я спросил у него рецепт, как он готовился к матчу: он 4 раза ударил по воротам, из них три забил. К сожалению, результат 3:1 – не то, ради чего мы приезжали.