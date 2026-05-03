Губерниев донес до ЦСКА, какой тренер нужен вместо Челестини

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о будущем главном тренере ЦСКА.
«Алексея Березуцкого можно попробовать уговорить. Должен быть кто-то наш или очень толковый иностранец. А то опять начнутся игры агентов. Команда очень хорошая, она должна играть красиво. Все в сфере интересов нашего футбола», – сказал Губерниев.
- Фабио Челестини прошлым летом возглавил ЦСКА вместо Марко Николича.
- После зимней паузы столичная команда одержала лишь 4 победы в 13 матчах при 3 ничьих и 6 поражениях.
- Армейцы занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА продолжает бороться за FONBET Кубок России. Соперник по финалу Пути регионов – «Спартак».
Источник: «Спорт-Экспресс»