Интервью Осинькина после матча «Сочи» с «Оренбургом»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин дал комментарий после матча 28-го тура РПЛ против «Оренбурга» (3:1).

Хет-трик оформил Кирилл Кравцов.

Игроком интересуется «Локомотив», куда футболист, скорее всего, перейдет летом.

«Сочи» остается на последнем месте.

– Можно ли говорить о том, что появились раскрепощенность и легкость в комбинациях?

– Не могу сказать, что мы удивили кого‑то комбинациями или играли как «Барселона». Но это неплохой матч для нас в плане контроля мяча, учитывая, что «Оренбург» умеет хорошо обороняется и действует очень плотно.

Большую часть матча мы строили игру, отталкиваясь от счета, поэтому в некоторых ситуациях нам легче было вытащить соперника, найти зоны. Мы не только лучше комбинационно стали играть, но и лучше обороняемся, не допуская у своих ворот много моментов, как раньше.