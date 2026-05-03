«Ахмат» в домашнем матче обыграл «Пари НН» в рамках 28-го тура РПЛ, итоговый счет 2:0.

На 55-й минуте хозяева открыли счет: после прострела Сергея Пряхина с правого фланга Лечи Садулаев сыграл на подборе и с 12 метров в касание точно пробил в дальний угол.

Спустя пять минут грозненцы удвоили преимущество – Самородов со своей половины поля выдал классный вертикальный пас на ход Касинтуре, который на скорости ворвался в штрафную, поочередно обыграл Кирша и Медведева и отправил мяч в пустые ворота.

С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!