РПЛ. «Пари НН» проиграл «Ахмату» (0:2) в дебютном матче Гаранина

«Ахмат» в 28-м туре РПЛ победил дома «Пари НН». Оба гола забиты во втором тайме.

Это был дебют во главе «Пари НН» для главного тренера Вадима Гаранина. Он сменил Алексея Шпилевского.

«Ахмат» остался на девятом месте. «Пари НН» остается в зоне прямого вылета, отставая от зоны переходных встреч на два очка.

Грозненцы прервали пятиматчевую серию без побед. У нижегородцев семь матчей подряд без побед.