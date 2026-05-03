  • Стало известно, сколько ЦСКА придется заплатить за Галактионова

Стало известно, сколько ЦСКА придется заплатить за Галактионова

3 мая, 15:42
10

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов интересен ЦСКА.

Красно-синим, если они хотят выкупить тренера, придется заплатить 60 миллионов рублей. Такая информация есть у инсайдера Сергея Егорова.

  • Галактионов в «Локо» с осени 2022 года. Его команда занимает в турнирной таблице третье место, стараясь завоевать бронзу по итогам этого сезона.
  • Ранее он работал в РПЛ в «Ахмате» и «Пари НН».
  • По информации Константина Генича, ЦСКА уже договорился с новым иностранным тренером. Вероятно, речь о бывшем тренере дубля «Барселоны» Хавьере Гарсии Пименте, который уже как год без работы после увольнения из «Севильи».

Еще по теме:
Экс-защитник ЦСКА оценил кандидатуры Газзаева и Галактионова на место Челестини 5
Комментарий Галактионова о возможном уходе в ЦСКА 3
Галактионова отговаривают от ухода в ЦСКА 4
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Галактионов Михаил
Комментарии (10)
СильныйМозг
1777812351
Ох уж эти с бомбардира, медом не корми, найдут очередного инЗайдера.
Desma
1777815335
Интересно, Михась в курсе, что его продают?
boris63
1777816004
Хватит бежать впереди паровоза.
Интерес
1777816231
Даром бы не взял.И зачем деповцам от него избавляться-непонятно.
Shtthfckup
1777818822
Это меньше годовой зарплаты у Челюстей, но Миша не тот тренер, который делает разницу. Сомнительно, что он нужен коням.
FFR
1777819723
ЦСКА совсем с ума сошёл, что ли?
Cleaner
1777822953
Нет уж, пусть Локомотив сам наслаждается тренерством Галактионова!
Феликс Михайлов
1777824018
Миша сейчас на расхват, кто больше даст.
vvv123
1777829500
Собирают всякую шваль в тренеры, а потом удивляются результатам.
Strig
1777872569
михал г...ныч ? непонятные потуги
