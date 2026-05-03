Стало известно, сколько ЦСКА придется заплатить за Галактионова

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов интересен ЦСКА.
Красно-синим, если они хотят выкупить тренера, придется заплатить 60 миллионов рублей. Такая информация есть у инсайдера Сергея Егорова.
- Галактионов в «Локо» с осени 2022 года. Его команда занимает в турнирной таблице третье место, стараясь завоевать бронзу по итогам этого сезона.
- Ранее он работал в РПЛ в «Ахмате» и «Пари НН».
- По информации Константина Генича, ЦСКА уже договорился с новым иностранным тренером. Вероятно, речь о бывшем тренере дубля «Барселоны» Хавьере Гарсии Пименте, который уже как год без работы после увольнения из «Севильи».
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова