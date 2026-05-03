РПЛ. «Краснодар» победил на выезде «Акрон» (1:0) и вернулся на 1-е место за 2 тура до финиша

«Краснодар» в 28-м туре РПЛ победил на выезде «Акрон». Единственный гол во втором тайме забил нападающий Джон Кордоба.

Краснодарцы вернулись на первое место за два тура до финиша чемпионата. Преимущество над «Зенитом» составляет одно очко.

«Акрон» занимает 12-ю строчку и еще не обезопасил себя от прямого вылета из РПЛ.

Прервалась трехматчевая беспроигрышная серия «Акрона». «Краснодар» не проигрывает 11 матчей подряд.

«Акрон» ни разу не побеждал «Краснодар».