Челестини объяснил, почему опоздал на пресс-конференцию после матча с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини накануне опоздал на пресс-конференцию после матча с «Зенитом».
«Извиняюсь. После матча я разговаривал с Романом Бабаевым, как это делаю обычно, но сегодня мы задержались, потому что взволнованы нынешней ситуацией», – сказал Челестини.
- Челестини прошлым летом возглавил ЦСКА вместо Марко Николича.
- После зимней паузы столичная команда одержала лишь 4 победы в 13 матчах при 3 ничьих и 6 поражениях.
- Армейцы занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА продолжает бороться за FONBET Кубок России. Соперник по финалу Пути регионов – «Спартак». Встреча на «Лукойл Арене» состоится 6 мая.
Источник: «Спорт-Экспресс»