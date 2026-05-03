  Заболотный выпустил заявление на фоне допингового скандала

Заболотный выпустил заявление на фоне допингового скандала

3 мая, 21:05
5

Нападающий «Спартака» Антон Заболотный выступил на тему положительной допинг-пробы.

«В моей карьере произошла ситуация, которая стала для меня серьезным потрясением, моя последняя допинг-проба оказалась положительной. В связи с чем я получил временный запрет на участие в соревнованиях и тренировочной деятельности.

Хочу подчеркнуть: за всю свою продолжительную карьеру я никогда не использовал запрещенные вещества осознанно и тем более для получения каких-либо преимуществ.

Мои юристы сняли временный запрет и в настоящее время я могу тренироваться, могу участвовать во всех матчах и продолжаю выполнять свои обязательства перед клубом.

Разбирательство по моему делу будет продолжено в установленном порядке после сезона, и я намерен доказать свою полную невиновность.

Я с уважением отношусь к процедурам и всем участникам процесса, а также особенно благодарен футбольному клубу «Спартак», тренерскому штабу, партнерам по команде и болельщикам за поддержку.

По настоятельной рекомендации моих юристов я не буду давать никаких дополнительных комментариев до завершения разбирательства, прошу отнестись к этому с пониманием», – сказал Заболотный.

  • Заболотный выступает за «Спартак» с 1 июля 2025 года.
  • На счету 34-летнего форварда в этом сезоне 3 ассиста в 16 матчах за клуб.
  • Срок соглашения игрока со «Спартаком» истекает в середине 2026 года, но предусматривает опцию продления на сезон.

Интерес
1777832144
В "Кофеманию" сходил.
Ответить
kvm
1777832924
заболела жопа от лавки - вот и съел таблетку...
Ответить
BRO_football
1777833346
Ты запасной игрок! Зачем тебе допинг, идиот?
Ответить
Номэд
1777837315
Признан невиновным, но бомбёжку питорских пуканов было уже не остановить.
Ответить
Shtthfckup
1777859523
Антон просто в КС с Дельфином ночью играл, был не в форме, чтобы на лавке сидеть, решил энергетиком заправиться, а тут допинг-проба. Теперь придется покупать сотрудникам подарки, чтобы в Медиалиге доиграть хотя бы.
Ответить
