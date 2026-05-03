Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига Европы Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренер «Акрона» бросил упрек в адрес «Краснодара» после поражения

Тренер «Акрона» бросил упрек в адрес «Краснодара» после поражения

3 мая, 20:06
4

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал ход матча 28-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

– «Краснодар» во втором тайме перешeл на длинные диагонали за спину. Можно ли сказать, что «Акрон» к этому не был готов?

– Нет, мы были готовы. Конечно, изначально я не думал, что «Краснодар» сразу будет настолько упрощать игру. Но они видели и понимали, что делают, и в основном рассчитывали на подбор, на второй мяч, чтобы набежать вторым, скажем так, темпом. Потому что мы, по сути, справлялись с этими длинными передачами.

Я не помню ни одного заброса за спину, кроме одного в самом начале тайма. Насколько помню, был момент, где мяч перелетел линию защиты. А в целом считаю, что не было ничего такого сложного.

  • Краснодарцы вернулись на первое место за два тура до финиша чемпионата. Преимущество над «Зенитом» составляет одно очко.
  • «Акрон» занимает 12-ю строчку и еще не обезопасил себя от прямого вылета из РПЛ.
  • Прервалась трехматчевая беспроигрышная серия «Акрона». «Краснодар» не проигрывает 11 матчей подряд.

Еще по теме:
Кордоба предложил сделать свои выводы из незасчитанного гола в ворота «Акрона»
Реакция Кордобы на незасчитанный гол в ворота «Акрона» 4
«Все в шоке»: Сперцян – о судейском решении в матче «Акрон» – «Краснодар» 19
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Акрон Тедеев Заур
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1777828268
...правда, Вася утонул...
Ответить
andrei-sarap-yandex
1777830839
ЗА деньги АКРОН сдал матч....предголевой от АКРОНа....как в прошлом сезоне КАРАВАЕВ подарил победу КРАНОДАРУ....СУДЬИ 8 РАЗ ВЫРУЧАЛИ КРАСНОДАР в открытую.....ПОЗОР СУДЬЯМ И РФ+ЛЕВНИКОВа на детектор проверить как подарил чемпионство КРАСНОДАРу за деньги.....+АГАЛАРОВ специально не забил пенальти
Ответить
Бумбраш
1777831392
А упрек то где? Журнашлюшье сборище писак
Ответить
Главные новости
«Краснодару» и «Динамо» придется добираться из Краснодара в Москву наземным транспортом
11:14
2
ФотоОпределен тренер апреля в РПЛ
11:08
1
Мостовой отреагировал на выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
10:42
Роналду устроил перепалку с представителями тренерского штаба «Аль-Шабаба»
10:32
Более 40 миллионов человек подписали петицию за уход Мбаппе из «Реала»
09:45
6
Анюков назвал эталон крайнего защитника в РПЛ
09:28
4
Сперцян прокомментировал выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
09:18
3
Раскрыто прозвище Арбелоа среди игроков «Реала»
08:37
3
Талалаев сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне
08:24
6
«Зенит» хочет избавиться от Латышонка
08:10
19
Все новости
Все новости
Анюков назвал эталон крайнего защитника в РПЛ
09:28
4
Талалаев сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне
08:24
6
«Зенит» хочет избавиться от Латышонка
08:10
19
Московский клуб рассмотрит назначение Талалаева, но при одном условии
00:47
1
Бубнов оценил вариант с назначением Галактионова в ЦСКА
Вчера, 22:23
2
«Зениту» посоветовали российского тренера на случай ухода Семака
Вчера, 21:59
7
«Спартак» приглашал белого мага: «Потусторонние чудеса существуют»
Вчера, 21:14
10
Бубнов раскрыл оскорбительные слова Мостового про Челестини
Вчера, 20:58
4
Президент РПЛ прояснил ситуацию с лицензированием «Ростова» на следующий сезон
Вчера, 20:01
Семак прокомментировал уход самого титулованного игрока в истории «Зенита»
Вчера, 19:20
1
Губерниев назвал желаемого тренера для ЦСКА
Вчера, 18:37
9
ЦСКА озвучил диагноз травмированного Глебова
Вчера, 17:47
4
Назван лучший игрок РПЛ в апреле
Вчера, 16:50
5
Левникова уличили в двух ошибках в пользу «Спартака» в дерби с ЦСКА
Вчера, 16:29
13
Дзюба – о легионере «Зенита»: «Взяли не бразильца, а индуса нетрезвого»
Вчера, 15:53
6
Итальянский тренер Пиоли заявил, что не отказывал ЦСКА
Вчера, 15:45
1
«Локомотив» хочет вернуть участника Евро-2020
Вчера, 15:31
3
Глебов – об отставке Челестини: «Пережил и пошел тренироваться с другим тренером»
Вчера, 14:34
1
Стал известен срок, на который выбыл Комличенко – он пропустит начало следующего сезона
Вчера, 13:54
1
Скопинцев высказался о мессенджере MAX: «Люди думают, что там за ними следят»
Вчера, 13:47
5
Глебов высказался о возможном переходе в «Интер»
Вчера, 13:19
6
Президент РПЛ назвал дату возвращения России на международную арену
Вчера, 12:56
18
Худяков ответил на предложение «Спартака»
Вчера, 12:30
9
Алаев одним словом описал ситуацию Алдонина, борющегося с раком
Вчера, 11:58
2
ЦСКА определился с новым тренером
Вчера, 11:51
14
Шокирующее заявление Бубнова насчет уровня Песьякова
Вчера, 11:41
6
Губерниев отреагировал на возможное назначение Галактионова в ЦСКА
Вчера, 10:59
3
Кисляк одним словом описал сезон ЦСКА
Вчера, 08:26
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 