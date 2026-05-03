Тренер «Акрона» бросил упрек в адрес «Краснодара» после поражения

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал ход матча 28-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).
– «Краснодар» во втором тайме перешeл на длинные диагонали за спину. Можно ли сказать, что «Акрон» к этому не был готов?
– Нет, мы были готовы. Конечно, изначально я не думал, что «Краснодар» сразу будет настолько упрощать игру. Но они видели и понимали, что делают, и в основном рассчитывали на подбор, на второй мяч, чтобы набежать вторым, скажем так, темпом. Потому что мы, по сути, справлялись с этими длинными передачами.
Я не помню ни одного заброса за спину, кроме одного в самом начале тайма. Насколько помню, был момент, где мяч перелетел линию защиты. А в целом считаю, что не было ничего такого сложного.
- Краснодарцы вернулись на первое место за два тура до финиша чемпионата. Преимущество над «Зенитом» составляет одно очко.
- «Акрон» занимает 12-ю строчку и еще не обезопасил себя от прямого вылета из РПЛ.
- Прервалась трехматчевая беспроигрышная серия «Акрона». «Краснодар» не проигрывает 11 матчей подряд.
Источник: «Матч ТВ»