Вердикт ЭСК по отмененному голу «Краснодара» в матче с «Акроном»

ЭСК РФС дала оценку отмененному голу «Краснодара» в матче 28-го тура РПЛ против «Акрона» (1:0).

«Время по таймеру: 53 минута

Суть обращения: проверка решения судьи отменить взятие ворот команды «Акрон» после видеопросмотра

Решение: судья правильно отменил взятие ворот команды «Акрон» после видеопросмотра

Голосование: большинство голосов

Мотивировка:

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в единоборстве за позицию с игроком «Акрона» Маратом Бокоевым использовал обе руки для задержки защитника.

Ввиду того, что нарушение правил произошло в непосредственной близости от ворот, и Кордоба получил незаслуженное преимущество, оказав влияние на игрока, вследствие которого он же забил гол в ворота соперника, гол был правильно отменeн после видеопросмотра».