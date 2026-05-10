Вердикт ЭСК по отмененному голу «Краснодара» в матче с «Акроном»

ЭСК РФС дала оценку отмененному голу «Краснодара» в матче 28-го тура РПЛ против «Акрона» (1:0).
«Время по таймеру: 53 минута
Суть обращения: проверка решения судьи отменить взятие ворот команды «Акрон» после видеопросмотра
Решение: судья правильно отменил взятие ворот команды «Акрон» после видеопросмотра
Голосование: большинство голосов
Мотивировка:
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в единоборстве за позицию с игроком «Акрона» Маратом Бокоевым использовал обе руки для задержки защитника.
Ввиду того, что нарушение правил произошло в непосредственной близости от ворот, и Кордоба получил незаслуженное преимущество, оказав влияние на игрока, вследствие которого он же забил гол в ворота соперника, гол был правильно отменeн после видеопросмотра».
Источник: РФС