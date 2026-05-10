  • Вердикт ЭСК по отмененному голу «Краснодара» в матче с «Акроном»

Вердикт ЭСК по отмененному голу «Краснодара» в матче с «Акроном»

10 мая, 10:48
5

ЭСК РФС дала оценку отмененному голу «Краснодара» в матче 28-го тура РПЛ против «Акрона» (1:0).

«Время по таймеру: 53 минута

Суть обращения: проверка решения судьи отменить взятие ворот команды «Акрон» после видеопросмотра

Решение: судья правильно отменил взятие ворот команды «Акрон» после видеопросмотра

Голосование: большинство голосов

Мотивировка:

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в единоборстве за позицию с игроком «Акрона» Маратом Бокоевым использовал обе руки для задержки защитника.

Ввиду того, что нарушение правил произошло в непосредственной близости от ворот, и Кордоба получил незаслуженное преимущество, оказав влияние на игрока, вследствие которого он же забил гол в ворота соперника, гол был правильно отменeн после видеопросмотра».

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Краснодар Акрон
Император 1
1778403821
Надо было засчитывать, но Краснодар за срыв атаки не наказали
Ответить
Mr Green
1778405382
притянули за уши. не было там ничего. больше игрок Акрона фолил. вот и всё что надо знать о тех, кто сидит в ЭСК.
Ответить
Назарян
1778407021
это называется дебилизм а не вердикт ,по ходу там одни дебилы сидят и то что им сверху скажут то и они ...
Ответить
FWSPM
1778419299
чушь полная. защитник проиграл борьбу и завалился. чистый гол
Ответить
