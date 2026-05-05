Экс-судья Федотов разобрал отмененный гол Кордобы в ворота «Акрона»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов дал оценку отмене гола Джона Кордобы в матче 28-го тура между «Акроном» и «Краснодаром» (0:1).

Судья Евгений Буланов не засчитал забитый мяч на 53‑й минуте.

После просмотра ВАР он зафиксировал фол в атаке со стороны Кордобы.

Позднее колумбиец отличился еще раз – этот гол стал единственным и победным в матче.

Набрав три очка, краснодарцы вернули себе лидерство в чемпионате.

«В начале игроки обеих команд держат друг друга, применяют руки в борьбе за позицию.

Но когда мяч уже вошeл в игру, то Кордоба левой рукой берeт руку соперника, тянет за собой – тот теряет равновесие и падает.

ВАР в лице Иванова вмешался правильно, это отмена гола. Дискутировать по эпизоду можно много, но я на 100% уверен в правильности решения», – сказал Федотов.