  • Экс-судья Федотов разобрал отмененный гол Кордобы в ворота «Акрона»

5 мая, 14:55
10

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов дал оценку отмене гола Джона Кордобы в матче 28-го тура между «Акроном» и «Краснодаром» (0:1).

  • Судья Евгений Буланов не засчитал забитый мяч на 53‑й минуте.
  • После просмотра ВАР он зафиксировал фол в атаке со стороны Кордобы.
  • Позднее колумбиец отличился еще раз – этот гол стал единственным и победным в матче.
  • Набрав три очка, краснодарцы вернули себе лидерство в чемпионате.

«В начале игроки обеих команд держат друг друга, применяют руки в борьбе за позицию.

Но когда мяч уже вошeл в игру, то Кордоба левой рукой берeт руку соперника, тянет за собой – тот теряет равновесие и падает.

ВАР в лице Иванова вмешался правильно, это отмена гола. Дискутировать по эпизоду можно много, но я на 100% уверен в правильности решения», – сказал Федотов.

Россия. Премьер-лига Краснодар Акрон Кордоба Джон Федотов Игорь Евгений Буланов
Комментарии (10)
Good_win_ФКСМ
1777984857
что еще может говорить бо.мже-подстилка, которую вовремя не посадили за беспредел.. - только подтявкивать единой линии поведения бо.мжарни...
Ответить
Димтрий
1777986352
Вы можете говорить что угодно, но футбольный мир не обмануть. Гол чистый, отменили в пользу Зенита. НЕ ПОЗОРТЕСЬ уважаемые бывшие. У Зенита нет чемпионской игры.Много раз приходилось играть в Чувашии, особенно по ветеранам. Как судят Чебоксарские судьи мне хорошо известно,мы перестали ездить на турниры к ним.
Ответить
Dimaz 10
1777987302
Если Федотов уверен в правильности решения, да ещё и на 100%, значит гол чистый. «Значит хорошие сапоги, надо брать» (С) «Служебный роман»
Ответить
Интерес
1777988654
МЕшок так крепко держался за рвущегося к воротам Кордобу,что потерял точку опоры,влекомый буйным колумбийцем, и показал всем,что он действительно "мешок с тырсой".
Ответить
andr45
1777989596
У этого решалы-неудчника все решения таких же г*нюков всегда правильные) PS «Как счастье Игорек находят Лишь тем, что хорошо на задних лапках ходит!» почти И.А. Крылов
Ответить
Play
1777994318
Что-то Федотов свернул не туда, то раньше за все спорные решения травил действующих судей, а теперь что не комментарий, то всё в поддержку. Небось надеется должность насосать где-то в судейском корпусе.
Ответить
anatolich72
1777994923
Федотов+зенит, это любовь. Другого мнения быть не может
Ответить
Айболид
1777999979
Даже хряковский ручной б/ушный свистун не в может против истины пойтить ( и это не смотря на выжраный им бромантан ).
Ответить
