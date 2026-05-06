Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Вердикт Мажича, была ли в матче «Акрон» – «Краснодар» судейская ошибка в пользу «Зенита»

Вердикт Мажича, была ли в матче «Акрон» – «Краснодар» судейская ошибка в пользу «Зенита»

6 мая, 19:21
7

«Краснодар» победил «Акрон» (1:0) в 28-м туре РПЛ.

Во втором тайме у «Краснодара» отменили гол из-за фола в атаке. Такое судейское решение проанализировал глава судейского корпуса РФС Милорад Мажич. По его мнению, гол отменен верно.

В поле судил Евгений Буланов из Саранска.

«Мы должны обсуждать этот эпизод очень внимательно: где он случился, какая была фаза атаки, в какой зоне. Этот эпизод случился в штрафной площади. Кордоба двумя руками придерживал руку своего соперника, после этого он сразу получил преимущество, не было другого защитника, который мог бы попытаться защитить ворота. Не будь этого защитника, у Кордобы была бы свободная зона, он бы сразу забил гол.

Трогал защитник «Акрона» Кордобу за майку? Нет. Мы должны обсуждать факт. Кордоба сразу получил преимущество и забил гол, это атакующая фаза. Здесь очень важно, насколько близко момент был у ворот. Защитник потерял позицию, когда его потянули за руку», – сказал Мажич в эфире телеканала «Матч Премьер».

Еще по теме:
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита» стать чемпионом после поражения «Краснодара» 8
«Зенит» отреагировал на поражение «Краснодара» от «Динамо» 24
Президент РПЛ анонсировал «фокус-покус» в 30-м туре 4
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар Акрон Зенит Кордоба Джон
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
chernyakhovasy
1778084774
Кого интересуют ставки на спорт, есть отличный сервис прогнозов. В Яндексе найдёте его по фразе «серебряный прогноз». МАТЧ ТВ о них сюжет показывал. Работают с 2013 года. Все прогнозы играют до победы!
Ответить
Интерес
1778084926
Я другой такой страны не знаю, где рассудят всё "по чесноку".
Ответить
subbotaspartak
1778085037
Запретить!!! касаться футболистам друг друга!!! Это вам не дзюдо! Распоясались...
Ответить
FWSPM
1778085404
чистый гол забитый в нормальной борьбе между защитником и нападающим
Ответить
Foxitkuban
1778088069
Для чего нужен такой "судейский корпус", который просто оправдывает любые ошибки судей?
Ответить
ZAITZEFF2011
1778093463
Спрашивать у ЕВРЕЯ о его решении, которое касается его зарплаты- не очень...
Ответить
Император 1
1778128787
При чём тут Зенит, судейская ошибка в пользу АКРОНА (кстати, почему про срыв результативной атаки Акрона все молчат)
Ответить
Главные новости
В «Ливерпуле» определились с главным тренером на новый сезон
11:47
Гурцкая – об игроке «Краснодара»: «Мудак, который 29 туров похоронил»
11:33
8
Экс-судья Федотов оценил работу арбитра в матче «Динамо» – «Краснодар»
11:21
Талалаев: «Моуринью не номер один, мне ближе Алонсо, Де Дзерби переоценен»
10:56
Российский игрок забил 3-й гол в китайской Суперлиге, его клуб лидирует с отрывом в 11 очков
10:34
2
«Локомотив» рассмотрит трансфер полузащитника «Ростова»
10:17
2
ВидеоТренер «Пари НН»: «Будем делать, что должны, несмотря на плакатики и прочую х…»
09:59
6
Писарев объяснил, чего не хватило «Краснодару» в концовке сезона
09:30
4
Моуринью назвал дату, когда расскажет о своем будущем
09:18
4
Новая информация об интересе «Спартака» к Аугусто
09:00
2
Все новости
Все новости
Стала известна причина эвакуации с «ВТБ Арены» после матча «Динамо» – «Краснодар»
11:10
1
Бителло ответил, останется ли в «Динамо»
10:47
«Локомотив» рассмотрит трансфер полузащитника «Ростова»
10:17
2
ВидеоТренер «Пари НН»: «Будем делать, что должны, несмотря на плакатики и прочую х…»
09:59
6
«Балтика» закончит чемпионат с лучшим результатом в своей истории
09:43
1
Писарев объяснил, чего не хватило «Краснодару» в концовке сезона
09:30
4
Талалаев оценил РПЛ: «Упал уровень топовых команд, но средний уровень вырос»
09:08
2
Новая информация об интересе «Спартака» к Аугусто
09:00
2
Стало известно, какие соперники достанутся в стыках 13-й и 14-й командам РПЛ
08:44
Черданцев: «Не будем показывать послематчевое интервью Медведева»
08:30
5
Степашин высказался о будущем Гусева в «Динамо»
08:19
1
Тренер «Краснодара» рассказал о травме Сперцяна
01:41
Пономарев отреагировал на потасовку двух игроков ЦСКА
01:34
5
ФотоСуперкомпьютер оценил шансы «Зенита» стать чемпионом после поражения «Краснодара»
01:08
12
Павлюченко определил лучшего российского форварда
00:53
4
Раскрыт тренер «Крыльев Советов» на следующий сезон
00:46
7
Сперцян назвал причину поражения «Краснодара» от «Динамо»
00:19
9
Реакция Мостового на победу «Динамо» над «Краснодаром»
Вчера, 23:59
5
Мусаев прокомментировал поражение «Краснодара» от «Динамо»
Вчера, 23:35
8
Стадион «Динамо» эвакуировали после матча с «Краснодаром»
Вчера, 23:23
3
Тренер «Динамо» Жирков прокомментировал победу над «Краснодаром»
Вчера, 23:11
1
«Зенит» отреагировал на поражение «Краснодара» от «Динамо»
Вчера, 22:56
28
Лунев объяснил волевую победу «Динамо» над «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
Гендиректор «Динамо» сделал заявление о будущем Гусева после победы над «Краснодаром»
Вчера, 22:34
5
Степашин одним словом охарактеризовал игру «Динамо» и «Краснодара»
Вчера, 22:23
2
Реакция Генича на поражение «Краснодара» от «Динамо»
Вчера, 22:17
12
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Краснодар»: голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:07
1
⚡️ РПЛ. «Краснодар» проиграл «Динамо» и отстал от «Зенита» за тур до финиша чемпионата
Вчера, 22:02
185
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 