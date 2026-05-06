Вердикт Мажича, была ли в матче «Акрон» – «Краснодар» судейская ошибка в пользу «Зенита»

«Краснодар» победил «Акрон» (1:0) в 28-м туре РПЛ.

Во втором тайме у «Краснодара» отменили гол из-за фола в атаке. Такое судейское решение проанализировал глава судейского корпуса РФС Милорад Мажич. По его мнению, гол отменен верно.

В поле судил Евгений Буланов из Саранска.

«Мы должны обсуждать этот эпизод очень внимательно: где он случился, какая была фаза атаки, в какой зоне. Этот эпизод случился в штрафной площади. Кордоба двумя руками придерживал руку своего соперника, после этого он сразу получил преимущество, не было другого защитника, который мог бы попытаться защитить ворота. Не будь этого защитника, у Кордобы была бы свободная зона, он бы сразу забил гол.

Трогал защитник «Акрона» Кордобу за майку? Нет. Мы должны обсуждать факт. Кордоба сразу получил преимущество и забил гол, это атакующая фаза. Здесь очень важно, насколько близко момент был у ворот. Защитник потерял позицию, когда его потянули за руку», – сказал Мажич в эфире телеканала «Матч Премьер».