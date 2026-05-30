Пресс-служба «Зенита» потроллила «Реал» в социальных сетях.
«Зенит» поиздевался над «Реалом» в TikTok. Сине-бело-голубые опубликовали подборку фото с парадов в Барселоне, Петербурге и Мадриде. В первых двух городах отмечали чемпионство, а в испанской столице – победу нападающего Килиана Мбаппе в гонке бомбардиров Примеры.
Фанаты «Реала», который после подписания Мбаппе за два года не выиграл ни одного трофея в Испании, недоумевают, что «даже» «Зенит» начал троллить их любимый клуб.
- «Зенит» выиграл РПЛ в свой 100-й сезон.
- 18 июля «Зенит» сыграет со «Спартаком» в суперкубковом матче.
- «Реал» проиграл 2 сезона Примеры подряд.
Источник: «Бомбардир»