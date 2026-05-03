Челестини: «Постараемся к матчу со «Спартаком» подняться на ноги и отряхнуться»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос о состоянии команды.

Челестини прошлым летом возглавил ЦСКА вместо Марко Николича.

После зимней паузы столичная команда одержала лишь 4 победы в 13 матчах при 3 ничьих и 6 поражениях.

Армейцы занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА продолжает бороться за FONBET Кубок России. Соперник по финалу Пути регионов – «Спартак» (6 мая).

– Кирилл Глебов будет готов к матчу со «Спартаком»?

– Он на поле, завтра присоединится к команде. Мы будем каждый день следить за его состоянием.

– Как такой разобранной команде победить «Спартак»?

– Надо подняться и отряхнуться. Завтра на тренировке я скажу ребятам: «Если кто-то не готов биться, вам здесь нечего делать». Таким будем мой посыл. Постараемся подняться на ноги к среде.