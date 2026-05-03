Эксперт установил, что судьи матча «Акрон» – «Краснодар» ошиблись в пользу «Зенита»

В эти минуты проходит матч 28-го тура РПЛ между «Акроном» и «Краснодаром».

Во втором тайме у «Краснодара» отменили гол из-за фола в атаке. Такое судейское решение проанализировал эксперт «Спорт-Экспресса» Александр Бобров.

В поле судит Евгений Буланов из Саранска.

«На 57-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Акрон» – «Краснодар» судья Евгений Буланов после ВАР-проверки и просмотра повторов на мониторе у поля изменил первоначальное решение и отменил взятие ворот тольяттинцев.

Арбитр и его видеоассистенты Сергей Иванов и Рафаэль Шафеев решили, что Джон Кордоба, когда забивал гол, сфолил на защитнике «Акрона». Повторы, которые показали в трансляции телезрителям и на экране монитора судье, нельзя считать доказательством очевидной ошибки Буланова и назвать основанием для изменения вердикта. Если судить по ним, шла обычная обоюдная борьба с применение рук обоими футболистами.

Но Буланов, его ВАР и АВАР решили иначе.

Нужно отметить, что еще один ключевой момент, связанный с решением судейской бригады, произошел на 14-й минуте, когда Витор Тормена вступил в единоборстве с Жилсоном Беншимолем, пытавшимся прорваться к воротам «Краснодара». Выглядело так, что краснодарец, возможно, совершил небольшой наступ на левую бутсу соперника, потом убрал ногу, но все равно случился контакт примерно в области колен. Если считать, что Тормена сфолил, следовало назначить штрафной удар и удалить его за лишение соперника явной возможности забить гол. Буланов, как и его видеоассистенты, оснований для такого наказания не увидели», – написал Бобров.