  • Эксперт установил, что судьи матча «Акрон» – «Краснодар» ошиблись в пользу «Зенита»

Эксперт установил, что судьи матча «Акрон» – «Краснодар» ошиблись в пользу «Зенита»

3 мая, 18:47
32

В эти минуты проходит матч 28-го тура РПЛ между «Акроном» и «Краснодаром».

Во втором тайме у «Краснодара» отменили гол из-за фола в атаке. Такое судейское решение проанализировал эксперт «Спорт-Экспресса» Александр Бобров.

В поле судит Евгений Буланов из Саранска.

«На 57-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Акрон» – «Краснодар» судья Евгений Буланов после ВАР-проверки и просмотра повторов на мониторе у поля изменил первоначальное решение и отменил взятие ворот тольяттинцев.

Арбитр и его видеоассистенты Сергей Иванов и Рафаэль Шафеев решили, что Джон Кордоба, когда забивал гол, сфолил на защитнике «Акрона». Повторы, которые показали в трансляции телезрителям и на экране монитора судье, нельзя считать доказательством очевидной ошибки Буланова и назвать основанием для изменения вердикта. Если судить по ним, шла обычная обоюдная борьба с применение рук обоими футболистами.

Но Буланов, его ВАР и АВАР решили иначе.

Нужно отметить, что еще один ключевой момент, связанный с решением судейской бригады, произошел на 14-й минуте, когда Витор Тормена вступил в единоборстве с Жилсоном Беншимолем, пытавшимся прорваться к воротам «Краснодара». Выглядело так, что краснодарец, возможно, совершил небольшой наступ на левую бутсу соперника, потом убрал ногу, но все равно случился контакт примерно в области колен. Если считать, что Тормена сфолил, следовало назначить штрафной удар и удалить его за лишение соперника явной возможности забить гол. Буланов, как и его видеоассистенты, оснований для такого наказания не увидели», – написал Бобров.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Акрон Зенит
Комментарии (32)
andrei-sarap-yandex
1777823861
СУДЬИ ПРОТИВ ЗЕНИТА....ПОЗОР РФС И СУДЬЯМ
bset
1777824316
Ну вот все встало на свои места. В пользу Зенита "ошибаются" не в матчах Зенита, а в матчах конкурентов. Вишенка на торте - ошибаются против Зенита, когда тот ведет 2:0 или 3:0: например, не поставят пенальти для совсем разгрома. А в матче Краснодара "ошиблись" при счете 0:0, что напрямую влияет на результат. Смекалистые пиарщики в Газпроме сидят. Статистику сфальсифицировали, на Матче пиар-компанию запустили. Сейчас бы изо всех щелей трубили про юбилей, если бы не лидерство Краснодара, а так ждут развязки. Облажаются в очередной раз - промолчат в духе "Ну что вы пристали? Год назад все отметили"
Интерес
1777824650
Позорнейшее решение!Более чистого и красивого гола, после отличных действий игроков "Краснодара"(который я не люблю!)придумать можно редко.Сам игрок(Бокоев?) держал Кордобу(которого я не перевариваю, как человека),но тот продолжал играть в футбол, рванулся вперёд и "мешок" свалился с ног, влекомый порывом нападающего.
kvm
1777824933
страшно представить суммы, приготовленные судьям блохастым Мюллером на 2 последних тура...
Юбиляр
1777825072
Стыд и позор Зениту !!! То ли еще будет в последних матчах !!! Сегодня Краснодару удалось таки справиться с судейским беспределом, а вот как оно будет в последних - решающих турах !!! ЗПРФ !!!
sochi-2013
1777825164
Как же надоело это постоянное нытьё про судей. Краснодар с победой!
Иван Петров 1986
1777825169
Ну у блохастых же второй юбилей. Если что, придется третий назначать.
Боров мясной
1777825945
Позор быкам судья не удалил игрока краснодара на й4 минуте, затем решил отмыться чуток...
Strig
1777826266
несмотря и вопреки на про...пербургское судейство б.омжи готовятся перенести юбилей еще лет на дцать
Константин-Шапкин-google
1777827510
Надоело печатать по три раза одно и тоже. Ничего не работает. Плешивый всё отрубил. ЗПРФ короче.
