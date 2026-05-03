Титов ответил на вопрос, когда «Спартак» станет чемпионом

Экс-капитана «Спартака» Егора Титова спросили, когда клуб вновь станет чемпионом.

«Когда мы снова увидим чемпионство? Я бы сказал коротенечко – дайте шанс поработать тренеру наконец-то. Футболисты у нас есть неплохие очень. Нет времени и, конечно, нет стабильности. Той стабильности, которая была у нашего поколения. Потому что мы играли вместе каждый день. Я мог закрыть глаза и понимал, что сейчас мне Тихонов отдаст в эту ногу, Цымбаларь – в другую.

Сегодня такого нет. Ротация, постоянная текучка – поэтому мы пятые-шестые», – сказал Титов в эфире шоу «100% Мяса Спартак».