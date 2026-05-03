Семак назвал игрока ЦСКА, который не дал состояться разгрому

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру защитника ЦСКА Кирилла Данилова.

Петербуржцы на выезде одержали волевую победу со счетом 3:1. Москвичи забили первыми с пенальти, но затем пропустили три гола. Главный тренер Фабио Челестини не стал подавать в отставку после поражения.

ЦСКА остался на шестом месте в таблице РПЛ. Впереди у команды кубковое дерби против «Спартака» на «Лукойл Арене». Оно состоится 6 мая. Победитель отправится в суперфинал, который состоится 24 мая в «Лужниках».

– Показалось, что через зону Кирилла Данилова чаще отыгрывали. Это действительно был ваш план или ситуативно так сложилось, что через левую центральную часть атаковали?

– Да нет, так складывалось. Он демонстрирует прекрасную игру. Я думаю, что, если бы не он, счет мог бы быть и крупнее. Это он, если я не ошибаюсь, выручил, когда Глушенков вышел один на один. Он еще несколько контратак за счет чтения игры прервал на перехватах достаточно рискованно, он молодой защитник, поэтому уверенно действует и читает хорошо игру. Не зря он играет в стартовом составе при наличии других мастеровитых защитников. Я думаю, что вряд ли мы бы готовились к ЦСКА, рассматривая этого защитника в качестве звена, через которое лучше атаковать.