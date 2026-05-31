Мнение Аршавина о финале ЛЧ

Бывший футболист «Арсенала» Андрей Аршавин оценил исход финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«ПСЖ» победил «Арсенал» в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

Парижане выиграли ЛЧ во 2-й раз подряд. Ранее подобное удавалось только «Реалу».

В составе «ПСЖ» финал полностью провел российский вратарь Матвей Сафонов.

«Арсенал» бросил атаковать во втором тайме? Хаверц слишком рано устал, борьбу всю проигрывал. Они вообще перестроились на 4-4-2. Но некому было даже зацепиться в центре. Когда доходило несколько раз до Мадуэке, он бежал, но в целом полностью игра была за «ПСЖ».

Просто силенок у них тоже было не так много к концу сезона, чтобы играть на свежести. Быстроты не хватало.

Не тот финал, который хотелось видеть. Такая тяжелая игра, которая была на руку «Арсеналу», который еще и первый забил. Но мне кажется, результат справедливый. «ПСЖ» больше искал моменты, хотя их было мало, а «Арсенал» ждал либо случай, который позволит забить гол, либо удачи, которая могла сыграть в их пользу на пенальти», – сказал Аршавин.