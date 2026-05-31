«Челси» пригласил «Арсенал» в свой музей, чтобы игроки посмотрели на трофей ЛЧ

«Арсенал» в финале Лиги чемпионов проиграл «ПСЖ». На это отреагировал другой лондонский клуб – «Челси».

Пресс-служба «Челси» разместила пост с приглашением «Арсенала» в свой музей, чтобы футболисты «канониров» посмотрели, как выглядит трофей Лиги чемпионов.

«Челси» дважды выигрывал Лигу чемпионов. У «Арсенала» ноль титулов ЛЧ.