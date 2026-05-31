«Челси» пригласил «Арсенал» в свой музей, чтобы игроки посмотрели на трофей ЛЧ

«Арсенал» в финале Лиги чемпионов проиграл «ПСЖ». На это отреагировал другой лондонский клуб – «Челси».
Пресс-служба «Челси» разместила пост с приглашением «Арсенала» в свой музей, чтобы футболисты «канониров» посмотрели, как выглядит трофей Лиги чемпионов.
«Челси» дважды выигрывал Лигу чемпионов. У «Арсенала» ноль титулов ЛЧ.
- «ПСЖ» выиграл у «Арсенала» в серии пенальти со счетом 4:3.
- Основное время матча завершилось ничьей 1:1.
- Сафонов не отразил ни одного пенальти – Эберечи Эзе и Габриэль пробили мимо ворот.
- В основное время российский вратарь пропустил на 6-й минуте от Кая Хаверца в ближний верхний угол.
