Сотни человек задержаны за беспорядки в Париже после триумфа «ПСЖ»

В Париже минувшей ночью были беспорядки, обусловленные победой «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
Более 400 человек задержаны – фанаты громили улицы Парижа, жгли машины и дрались с полицией, отмечая победу.
Финальный матч прошел в Будапеште на стадионе имени Ференца Пушкаша.
- «ПСЖ» выиграл у «Арсенала» в серии пенальти со счетом 4:3.
- Основное время матча завершилось ничьей 1:1.
- Матвей Сафонов не отразил ни одного пенальти – Эберечи Эзе и Габриэль пробили мимо ворот.
- В основное время российский вратарь пропустил на 6-й минуте от Кая Хаверца в ближний верхний угол.
Источник: «Бомбардир»