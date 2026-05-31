Фанат «ПСЖ» приехал в Бухарест вместо Будапешта и пропустил финал

Не все болельщики «ПСЖ» приехали в Будапешт на финал Лиги чемпионов.

Один из фанатов французов перепутал города и прилетел в Бухарест – столицу Румынии. Своим расстройством болельщик поделился с подписчиками в соцсетях.

Французу посоветовали подучить географию, чтобы впредь не путать города.