Фанат «ПСЖ» приехал в Бухарест вместо Будапешта и пропустил финал

Не все болельщики «ПСЖ» приехали в Будапешт на финал Лиги чемпионов.
Один из фанатов французов перепутал города и прилетел в Бухарест – столицу Румынии. Своим расстройством болельщик поделился с подписчиками в соцсетях.
Французу посоветовали подучить географию, чтобы впредь не путать города.
- «ПСЖ» выиграл у «Арсенала» в серии пенальти со счетом 4:3.
- Основное время матча завершилось ничьей 1:1.
- «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
- Сафонов не отразил ни одного пенальти – Эберечи Эзе и Габриэль пробили мимо ворот.
- В основное время российский вратарь пропустил на 6-й минуте от Кая Хаверца в ближний верхний угол.
