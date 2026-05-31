Аршавин ответил, узнавали ли его фанаты «Арсенала» на финале Лиги чемпионов

Бывший игрок «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о пребывании на финальном матче ЛЧ-2025/26 против «ПСЖ».

– Как бывшему игроку «Арсенала» вам хотелось, чтобы команда взяла трофей?

– Ну прямо, чтобы из кожи вон я бы хотел, чтобы «Арсенал» выиграл – такого не было. Не буду врать.

Если бы они выиграли, конечно, было бы приятнее. Потому что нам ещe в Лондон завтра лететь. По футбольному, мне кажется, «ПСЖ» больше заслуживал победить.

– Сколько людей успели вас сегодня узнать?

– Не сказать, что много. Но узнавали, так скажем.