Аршавин ответил, узнавали ли его фанаты «Арсенала» на финале Лиги чемпионов

Бывший игрок «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о пребывании на финальном матче ЛЧ-2025/26 против «ПСЖ».
– Как бывшему игроку «Арсенала» вам хотелось, чтобы команда взяла трофей?
– Ну прямо, чтобы из кожи вон я бы хотел, чтобы «Арсенал» выиграл – такого не было. Не буду врать.
Если бы они выиграли, конечно, было бы приятнее. Потому что нам ещe в Лондон завтра лететь. По футбольному, мне кажется, «ПСЖ» больше заслуживал победить.
– Сколько людей успели вас сегодня узнать?
– Не сказать, что много. Но узнавали, так скажем.
- «ПСЖ» победил «Арсенал» в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.
- Парижане выиграли ЛЧ во 2-й раз подряд. Ранее подобное удавалось только «Реалу».
- В составе «ПСЖ» финал полностью провел российский вратарь Матвей Сафонов.
- Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. Его статистика: 144 матча, 31 гол, 46 ассистов.
